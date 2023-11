Pénzügyekről is szó esett a közgyűlésen

Az önkormányzat pénzügyi helyzete is terítékre került csütörtökön Békéscsabán, a városi közgyűlés ülésén. A helyi adóbevételek tárgyalásakor kiderült, hogy az előzetesen tervezettnél akár 1,75 milliárd forinttal több pénz is befolyhat idén a kasszába. Elhangzott, a tervezés, a gazdálkodás is sikeres volt, de hogy továbbra is indokolt a takarékosság, mert a gazdasági folyamatok miatt lehet arra számítani, hogy csökkennek a bevételek és emelkednek a kiadások. Elismerést kapott a városi közgyűléstől Gál Tamás Liszt Ferenc-díjas karmester, érdemes művész, valamint Szedlják István hagyományőrző rézműves népi iparművész.

Panasznap a városházán

A Posta köz és a járdák állapotától a háztartási kutakon keresztül az elhanyagolt portákig hoztak témákat a békéscsabaiak a városi közgyűlés csütörtöki közmeghallgatására. Több felvetésre azonnal reagáltak, másoknak levélben válaszolnak majd. Szarvas Péter polgármester elmondta, a Posta köz korszerűsítésére a jövőbeli fejlesztési ciklus adhat lehetőséget, de megnézik, kátyúzással lehetne-e most javítani az állapotán. A kutak bejelentésével kapcsolatban a közigazgatási osztály vezetője, dr. Urbán-Zsilák Klára elmondta, jegyzői hatáskörbe a háztartási vízigényt kiszolgáló kutak tartoznak. Azokat, amelyek 50 méternél nem mélyebbek és nem érintik az első vízzáró réteget, illetve vízkészletvédelmi szempontból nincsenek kockázatos helyen, nem kell bejelenteni. A mezőmegyeri buszmegállóhoz vezető járdaszakasz állapota, és egy elhanyagolt porta kapcsán ígéretet tettek az intézkedésre.

A kérdésre, megépül-e a Mokry utcai vasúti átjáró és a mezőmegyeri aluljáró közötti kerékpárút, Szarvas Péter hangsúlyozta, nem mondtak le róla, tárgyalnak a kormánnyal, megérkezhet a kellő forrás.

Jamina feliratot helyeztek ki a körforgalomban

Jamina feliratot helyeztek ki az Orosházi úti körforgalomban Békéscsabán. Nagy Ferenc alpolgármester és Ádám Pál jaminai önkormányzati képviselők elmondták, hogy a 10. és a 12. számú egyéni választókerület körzeti forrásaiból valósították meg a fejlesztést, amely nem ért véget, hiszen a zöldfelületet is rendezik. Ádám Pál elmondta, Békéscsabán elsőként Jaminában helyeztek ki a városrészre utaló feliratot, ezzel is erősítve a helyiek identitását. Az A betűben megjelenő szív azt jelzi, hogy szeretik Jaminát, az A betű színével pedig az itt tradicionálisnak mondható cserép- és téglagyártás előtt tisztelegtek.

Mérnökök kaptak elismerést

Ünnepséget tartott a Tudományok Napja alkalmából a Békés Vármegyei Mérnöki Kamara csütörtökön Békéscsabán. A megjelenteket Buzás Zoltán elnök és dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja köszöntötte. Elismeréseket is átadtak, a Dr. Cserei Pál Díjat Erdész Béla Sándornak ítélték. A kitüntetést a néhai elnök özvegye, Dr. Csereiné Árgyelán Anna és dr. Takács Árpád főispán adta át a pályázat nyertesének. Dr. Cserei Pál méltatása után Erdész Béla Sándor bemutatta projektjét a hallgatóság előtt. Elhangzott: hat éven keresztül tervezték kollégáival a budapesti atlétikai stadion és edzőpályái, csarnokai építéséhez kapcsolódó vízépítési, árvízvédelmi projektet.

Nő a koronavírus koncentrációja

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért országos átlagértéke nem változott, a mért eredmény továbbra is emelkedett szinten stagnál. A tendenciát tekintve a vizsgált városok közül Békéscsabán emelkedés látható, a koncentráció pedig magas.