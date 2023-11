Huszár Endre azt vetette fel, hogy kátyúkkal tűzdelt, sőt balesetveszélyes is a Posta közben az úttest és a járda. Szarvas Péter polgármester elmondta, ismert az önkormányzat előtt a Posta köz állapota, és rövid, ám valóban forgalmas szakaszról van szó. Jelezte, hogy a belvárost az elmúlt időszakban több út- és járdafelújítás érintette – például rendbe tették a Munkácsy utcát is –, és készülnek a Posta köz korszerűsítésére is, amelyre a jövőbeli fejlesztési ciklus adhat lehetőséget. Mivel a burkolat alatt húzódó közművek állapotán szintén javítani kell, ide több forrás szükséges az átlagosnál. Azt viszont megnézik, hogy kátyúzással lehetne-e most javítani az állapotán.

Mi a helyzet a kutakkal?

Huszár Endre a kutak kapcsán szintén érdeklődött, hogy be kell-e jelenteni azokat vagy sem. A közigazgatási osztály vezetője, dr. Urbán-Zsilák Klára elmondta, hogy jegyzői hatáskörbe a háztartási vízigényt kiszolgáló kutak tartoznak. Ezek közül azokat, amelyek 50 méternél nem mélyebbek és nem érintik az első vízzáró réteget, illetve vízkészletvédelmi szempontból nincsenek kockázatos helyen, nem kell bejelenteni. Azt, hogy kockázatos területen van-e vagy sem, az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján közzétett térkép segítségével lehet megnézni, lehet keresni helyrajzi szám és cím alapján is.

Helyet keresnek a nyugdíjasok

Az Arany évek nyugdíjasklub képviseletében érkezett Aros Csilla és Ilanov Zsuzsanna. Jelezték, hogy a rendezvényeiken átlagosan 80-an lennének jelen, viszont a Békés Megyei Könyvtárban, ahol helyet kaptak, csak 60-an férnek el. Szeretnének egy nagyobb termet kapni, lehetőleg a belvárosban, amit kéthetente tisztességes összegért ki tudnának bérelni, több tízezer forintot nem tudnak kifizetni. A városvezető azt mondta, hogy azonnali megoldást nem tudnak kínálni, de gondolkodnak a megoldáson.

Összevissza állnak a járdalapok

A mezőmegyeri Maczala Lászlóné szerint tragikus állapotban van egy buszmegállóhoz vezető járdaszakasz, a lapok összevissza állnak, volt, aki emiatt balesetet is szenvedett. Szarvas Péter polgármester jelezte, hogy megnézik a járdaszakaszt és rendbe teszik, hiszen a balesetveszélyt el kell hárítani.

Maczala Lászlóné egy elhanyagolt állapotban lévő porta miatt ugyancsak szót emelt, patkányokat és elhullott állatokat, emiatt pedig közegészségügyi szempontból veszélyt említett. Erre a városvezető elmondta, hogy ha magántulajdonban van a ház, akkor problémás az intézkedés; dr. Bacsa Vendel jegyző pedig hozzátette, hogy felkeresik a tulajdonost vagy rokonait, és kérik őket, hogy tegyenek rendet. Beavatkozni csak közterületen tudnak.

Van esély a bicikliútra

Szőke Andrea arról érdeklődött, hogy megépül-e a Mokry utcai vasúti átjáró és a mezőmegyeri aluljáró közötti kerékpárút, ahogy az a Modern Városok Program (MVP) tervezett békéscsabai fejlesztései között szerepel. Ugyanis megjelent a kormányrendelet, miszerint lezárul az MVP. Szarvas Péter polgármester hangsúlyozta: nem mondtak le arról, hogy megépítsék ezt a bicikliutat, hiszen fontos lenne Békéscsaba számára. Tárgyalnak a kormánnyal, és bár ígéretet nem, de biztatást szerinte tartalmaz a kormányrendelet arra vonatkozóan, hogy megérkezhet rá a kellő forrás.