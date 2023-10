Szarvas Péter polgármester elmondta: mindig megtiszteltetés, ha egy nagykövet felkeresi Békéscsabát, hiszen a város megjelenítheti az értékeit. Pertti Anttinen finn nagykövet számára ismertette, hogy miként fejlődött Békéscsaba az elmúlt években, hogy milyen terveket fogalmazott meg, hogy mik az erősségei, esetleg hiányosságai. Hangsúlyozta, hogy a finnek magukat a világ egyik legboldogabb népének ítélik, érdemes példát venni tőlük. A finnek az innováció terén ugyancsak élen járnak, jó megoldásokat lehet tőlük tanulni.

Békéscsaba testvérvárosa a finnországi Mikkeli – a finn fővárostól, Helsinkitől nagyjából kétórás autóútnyira északra –, amelyet egy csinos, emellett a kultúrában, a gazdaságban, az oktatásban is fontos városnak festett le. Élő kapcsolat van a két város vezetése között, ami évenkénti látogatásokban is megnyilvánul. Mint fogalmazott, különleges élmény volt számára pár éve elmenni Mikkelibe nyáron, és megtapasztalni, hogy éjfélkor is világos van.

Szarvas Péter polgármester a nagykövet kérdésére beszélt arról, hogy Békéscsaba hol tart a zöldenergia, a környezetvédelem területén. Békéscsaba korszerű szennyvíztisztítóval és hulladékválogatóval rendelkezik – amelyeket európai uniós forrásból valósított meg –, kormányzati forrásból pedig napelemparkot épített, illetve a geotermikus technológia kiépítése ugyancsak a befejezéséhez közeledik. A közterületi fényforrásokat ledesekre cserélték, így a közterületi áramfogyasztást 30 százalékkal csökkentették.

Pertti Anttinen arra szintén kíváncsi volt, hogy mit jelent Békéscsaba számára a román határ közelsége. A városvezető elmondta, hogy Békéscsaba három magyar-román határon átnyúló, úgynevezett Interreg-projektben érdekelt, együttműködést terveznek Nagyváraddal, Nagyszalontával és Gyorokkal.

Szarvas Péter polgármester úgy értékelt, hogy a finn nagykövet látogatása egy lényeges diplomáciai kapcsolatfelvétel volt. Az önkormányzat vagy a helyi gazdasági szervezetek ezentúl bármilyen finnországi üggyel kapcsolatban – legyen szó gazdaságról, kereskedelemről akár – bátran kérhetnek és kaphatnak is segítséget, információt, tájékoztatást a nagykövetségtől. De arról is beszéltek, hogy finn befektetők magyarországi érdeklődésénél – főleg az élelmiszeripar területén – Békéscsaba is szerepet játszhat.

Pertti Anttinen azt mondta: elbűvölte Békéscsaba, találkozott ugyanúgy szép régi, mint modern épületekkel, valamint sok zöldfelülettel. Megtudta, hogy élénk kulturális élet zajlik a településen. Megerősítette, hogy Szarvas Péter polgármesterrel beszéltek arról, hogy a kihívások ellenére fejlődött a város. Fontosnak nevezte, hogy a fenntartható fejlődés elvei városi szinten is legyenek jelen, finn települések is valósítottak meg zöld beruházásokat.

Elmondta, hogy bár konkrét projektről nem egyeztettek, a finnek érdeklődnek Magyarország iránt, és például a Mikkeli és Békéscsaba közötti testvérvárosi együttműködés talaján valósulhatnak meg közös programok. A nagykövetség pedig hídként működik, bármilyen ötlettel kereshetik őket. Szólt arról, hogy nagyjából negyven testvérvárosi kapcsolat van Finnország és Magyarország között. Új elemként jelenik meg egyébként a két ország kapcsolatában az, hogy idén Finnország is a NATO tagjává vált.

Pertti Anttinen a békéscsabai vizitálása során csütörtökön felkereste a Békés Megyei Könyvtárat, majd pénteken a városháza után járt a Gál Ferenc Egyetemen, találkozott a helyi szlovákság képviselőivel és megnézte az evangélikus nagytemplomot, ellátogatott a Csabagyöngye Kulturális Központba, valamint találkozott környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel is.