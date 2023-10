Fejlesztették az értéktárat

Lezárult az a magyar-román projekt, amiben a vármegyei értéktár fejlesztése is megvalósult. A projektet az elmúlt években Békés Vármegye Önkormányzata az Arad Megyei Tanáccsal és az Arad Megyei Könyvtárral közösen valósította meg – jelentette be Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke a csütörtökön békéscsabai sajtótájékoztatóján. A Közös problémák, közös megoldások címet viselő projekt alapvetően a közigazgatás fejlesztését célozta, közelebb hozta a Békés vármegyei és Arad megyei döntéshozók terveit, gondolatait. A pályázat összköltsége 217 ezer eurót tett ki, ebből Békés vármegyébe 22 millió forint érkezett. A két térség döntéshozóiból, szakembereiből munkacsoportokat hoztak létre, többször üléseztek. Látványos tartalmakat mutatnak be a 3D-s tévével, létrehoztak egy utazó értéktár-kiállítást, sőt két kiadványt is készítettek.

Díszdiplomás pedagógusokat köszöntöttek

Köszöntötték csütörtökön azokat a nyugdíjas pedagógusokat Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban, akik 70, 65, 60 vagy 50 éve végeztek, azaz nemrég a képző intézményüktől rubin-, vas-, gyémánt- vagy aranydiplomát vehettek át. Az önkormányzat is készült számukra ajándékkal, ezt Szarvas Péter polgármester és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő nyújtotta át a szakembereknek.

Road-show-t tartott a rendőrség a Szegyában

Látványos bemutatók várták csütörtökön a békéscsabai BSZC Szent-Györgyi Albert technikum diákjait: road-showt szervezett a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ. Vörös Ferenc rendőr ezredes, megyei rendőr-főkapitány elmondta, két vármegye tizenegy csapata mérte össze tudását, az életszerű helyzetekben a gyakorlatias megoldások értek igazán jó pontokat. A közös bemelegítés után a gyorsaság, szakmai felkészültség, az ügyesség is számított az akadálypályán, a kerékpáros versenyen, a határrendészeti feladatoknál, a bűnügyi vetélkedőn, a légpuska-lövészetnél és az öltöztetős feladatnál. A Road-show prezentálta a rendőri hivatás sokszínűségét; gépjármű-, fegyverzettechnikai-, intézkedéstaktikai-, baleset- és bűnmegelőzési-, valamint kutyás bemutató is várta a diákokat.

Új játszóeszköz érkezik a Szegfű utcai óvodába

Rendbe teszik a Szegfű utcai óvoda játszóeszközeit – mondta Opauszki Zoltán tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő azt követően, hogy az intézményben egyeztetett Hrabovszki Zoltánnéval, a Békéscsabai Tündérkert Óvoda igazgatójával. A városi óvodák játékainak szabványossági felülvizsgálata során ugyanis több, a Szegfű utcai óvoda udvarán telepített berendezést kénytelenek voltak lezárni a gyermekek biztonsága érdekében.

Opauszki Zoltán kiemelte, a megoldás egyik elemeként az önkormányzati képviselői célelőirányzat forrásából kezdeményezi, hogy egy többek között csúszdával is ellátott tornyot szerezzenek be. A megoldás másik részeként a lezárt, de javítható berendezések mihamarabbi javítása érdekében az önkormányzathoz fordul a javaslata alapján Hrabovszki Zoltánné óvodavezető.

Kihirdették a Helló, meló! pályázat eredményeit

Összesen 237 pályamunka érkezett 17 Békés vármegyei település 21 intézményéből arra az alkotópályázatra, amelyet a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hirdetett meg Helló, meló! címmel felső tagozatos általános iskolás diákok számára. A legjobb művekből szerdán nyílt kiállítás Békéscsabán, a Csaba Centerben, ekkor hirdették ki az eredményeket is. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzési osztályvezetője elmondta, a legtöbb pályamunka Szeghalomról érkezett. A fiatalok szabadon választott technikával készíthettek síkbeli és térbeli alkotásokat, sőt fotózhattak is, bemutatva a szakmák sokszínű világát.