A tenyésztésben résztvevő racka és cigája juhok számára háremkerteket alakítottak ki, ők ezeken az elkerített területrészeken legelésznek. A fiatal egyedek, illetve a tenyésztésben részt nem vevő állatok pedig közös nyájban legelnek a pusztán. Megkapó látvány, ahogyan gyakran csoportosan lefekszenek egy kis körbe, úgy pihennek. A fekvés pedig azt jelzi, hogy jól, komfortosan érzik magukat. Köszönhető ez annak is, hogy a hűvösebb, ősziesebb idő beköszöntével jelentősen megcsappant a legyek és más élősködő rovarok száma, így ezek már nem zavarják a pihenő állatokat.

A magyar szürke szarvasmarhák szintén a legelőkön vannak még. A telep környékén, három gulyában legeltetik őket. A szürkemarháknál hamarosan kezdődik az ellési időszak, november elején világra jönnek majd az első borjak.

A nemzeti park beszámolójából kiderült, hogy idén a változékony időjárás mellett is jó minőségűek voltak a gyepek, így a juhok és a szürkemarhák is jó kondícióban várják a telet. A kellemes őszi időben sokat pihennek. A tágas legelőkön szabadon, komfortosan érzik magukat. Hozzátették: a megfelelő legelőhasználat gondos gazdát igényel, aminek a gulyások, juhászok és a nemzeti park dolgozói igyekeznek legjobb tudásuk szerint megfelelni. A helyes legelőgazdálkodással pedig a területet is megfelelő ökológiai állapotban tudják tartani. A fentieknek köszönhetően a nyár folyamán elegendő mennyiségű takarmányt tároltak be télire, így immár az őshonos háziállatok téli ellátása is biztosított.