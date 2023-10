Békés polgármestere elmondta, a tanácskozáson helyi intézmények, rendvédelmi, egyházi, civil és önkormányzati szervezetek egyeztettek az őszi, illetve a közelgő téli időszakkal kapcsolatban.

A Békési Videók – Békés Város YouTube csatornán közzétett videóban a polgármester elmondta, nagyon jó csapat állt össze, hiszen – tette hozzá – a településen megvan az a szociális érzékenység, hogy törődjenek azokkal, akiknek segítségre van szükségük.

– A tavalyi megbeszélés után azért hívtuk össze ismét a szociális kerekasztalt, mert a téli időszak sosem számít egyszerűnek. Ugyanakkor bízom abban, hogy az előző évi tapasztalatokkal felvértezve még hatékonyabban tudunk majd segíteni a békési rászorulóknak – tette hozzá Kálmán Tibor. Az egyeztetésen beszélgettek arról, hogy kinek, milyen tapasztalatai vannak a rossz idő közeledtével kapcsolatban, milyen javaslataik vannak, és hogy tudnak például akár tüzelővel, akár ruhával, akár más módon, együttműködésben segíteni.

Kádasné Öreg Julianna, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója elmondta, intézményük az őszi-téli hideg idő beköszöntével mindig krízishelyzetet hirdet.

– Ez azt jelenti, hogy minden velünk kapcsolatba került csoporttal igyekszünk a megszokottnál is többet foglalkozni, még inkább odafigyelni rájuk – emelte ki. A szakember kitért arra, hogy a szociális szolgáltató a nehezebb helyzetben élő emberek széles spektrumával foglalkozik, a gyerekektől az idősekig, a fogyatékossággal élőktől a pszichiátriai betegen át a hajléktalanokig.

– A köztudatban a hajléktalanság szerepel a leggyakrabban, ugyanakkor nagy mértékben az idősek felé is kell fordulni, hiszen ahogy az egész országban, úgy a városban is sok egyedülálló, betegségekkel küzdő idős ember él – fogalmazott, majd hozzátette, gyakorlati szociális munkásként látják, hogy a korosztály problémái sokkal rejtettebben jelentkeznek, zártabb világban élnek, nehezebben beszélnek magukról, és a gondjaik is komplexebbek. Emellett gyakran kevesebb az információjuk arról is, kihez fordulhatnak.

Éppen ezért arra kérte az idősek környezetében élőket, hogy figyeljenek rájuk. A szakember a természetbeni segítségnyújtás fontosságára is felhívta a figyelmet.