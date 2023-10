Az MCC békéscsabai képzési központjának életében nagy nap volt a hétfői, hiszen a Békés vármegye egész területéről érkező diákok hivatalosan is birtokba vehették a collegium impozáns épületét a város szívében – fogalmazott köszöntőjében Mittag Mónika. A képviselet-vezető elmondta, az MCC-től megszokott igényességgel felújított termeket végre megtölthetik a nyilvános rendezvények és szakmai programok.

Mittag Mónika: a felújított termeket végre megtölthetik a nyilvános rendezvények és szakmai programok. Fotó: Für Henrik

– A gyönyörű, mindennel felszerelt tantermeinkben ingyenesen, heti rendszerességgel immáron méltó helyen rendezzük meg összesen közel 300 diákunk részére a Fiatal Tehetség Program és a Fiatal Tehetségek Klubja oktatási és nevelési programjait, a középiskolás programok klubdélutánjait és a magas szintű kommunikációs nyelvórákat – emelte ki Mittag Mónika. Szólt arról, hogy Békéscsabán az országban az elsők között, már több mint két éve kezdődhetett el az MCC tehetségtámogató programja, amelyben olyan fiataloknak nyújtanak fejlődési lehetőséget, akik tenni akarnak nemzetünk, szűkebb és tágabb környezetük felemelkedéséért, érdeklődőek, lelkesek és nyitottak.

Az MCC segít eligazodni napjaink bonyolult világában

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere nagyon fontosnak nevezte, hogy a kezdetektől együtt gondolkodtak a collegium helyi épületének megtalálásában is az MCC békéscsabai képviseletével.

– Az MCC olyan minőségben újította fel az Andrássy úti ingatlant, amellyel 21. századi körülményeket biztosítanak – hangsúlyozta.

A polgármester kiemelte, hogy az MCC békéscsabai, illetve Békés vármegyei szerepvállalása, az általános és a középiskolások, valamint a felsőfokú oktatásba vágyók számára komoly hiányt szüntetett meg.

Szarvas Péter szerint az MCC előadásai segíti az érdeklődőket eligazodni napjaink bonyolult politikai, történelmi rendszereiben és eseményeiben. Fotó: Für Henrik

– A korábbi lelki és tudásbeli távolság jelentősen lecsökkent a collegium szerepvállalásával. Programjaik számos diák számára biztosítanak lehetőséget – fejtette ki. Felelevenítette, hogy néhány nappal ezelőtt két magyar tudós érdemelte ki a Nobel-díjat. – Aki végigkísérte Karikó Katalin és Krausz Ferenc életútját, megállapíthatta, hogy a tudásszerzésnek, az akaratnak, a bölcsességnek és a tettvágynak milyen szerepe volt abban, hogy Nobel-díjjal ismerték el a tevékenységüket – folytatta a gondolatot.

Kitért arra, hogy nagyon nehezen érthető események zajlanak a világban, így hozzánk egészen közel, Ukrajnában és távolabb, így a Gázai övezetben is. – Az előrelátó, gondolkodó ember az események mögé próbál látni, próbálja megérteni azok mozgató rúgóit, és azon belül elhelyezi a magyarságot, a magyar nemzetet. Az MCC előadásainak jelentős része segítette és segíti az érdeklődőket eligazodni napjaink bonyolult politikai, történelmi rendszereiben és eseményeiben – fogalmazott.

Nagy szükség van az MCC képzéseire

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő beszédében több szemelvényt is felidézett az épület történetével kapcsolatban.

– Egészen lenyűgöző, hogy milyen gyönyörűen megújult az ingatlan, amely hosszú évek óta a fiatalokat szolgálja – hangsúlyozta. – Az épület átadója az MCC második „honfoglalása” Békéscsabán, hiszen a szervezet mintegy két évvel ezelőtt érkezett meg a városba, és azóta is dinamikusan fejlődik, folyamatosan emelkedik a diákjai száma, akik rendszeresen megfordulnak a különböző foglalkozásokon. A collegium különböző korcsoportok számára biztosít olyan képzést, amelyre Békés vármegyében nagy szükség van.

Herczeg Tamás: megtörtént az MCC második honfoglalása. Fotó: Für Henrik

Kitért arra, hogy elkezdődik az a munka, amelynek részeként Békéscsabát az M44-es meghosszabbítása köti majd össze az országhatárral, illetve Erdéllyel. – Mindez azért is fontos, mert az MCC az egész nemzettel kapcsolatban áll – tette hozzá.

Herczeg Tamás hangsúlyozta, nyomon követi az MCC programjait, amelyek keretében a politikától az internetes világon át a környezetvédelemig számos témáról kaphatnak naprakész információkat az érdeklődők.

Valódi közösségi központot hoztak létre

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a collegium békéscsabai központjában, a felső tagozatosokat célzó Fiatal Tehetség Program (FIT) három csoporttal 70 diák résztvételével működik, a Középiskolás Program 120 diákot számlál a harmadik békéscsabai tanévében. A 2023 októberében induló Fiatal Tehetségek Klubjában pedig 70 diák kezdi meg a tanévet.

Nagyon fontosnak nevezte, hogy a fiatalok az első teljes tanévnek vághatnak neki a város ikonikus épületének számító, 1896-ban épült Szalay-kúriában.

– A 600 négyzetméter alapterületű eklektikus épület az egyik utolsó polgárház a békéscsabai Andrássy úton – emelte ki. – A kúria az utolsó félévszázadában óvodaként és kultúrházként működött.

Kitért arra, hogy az MCC 2021 óta van jelen Békéscsaba életében.

Szalai Zoltán: mindent megtettünk azért, hogy valódi közösségi központot hozzunk létre. Fotó: Für Henrik

– Az elmúlt két évben mindent megtettünk azért, hogy az idei tanévtől a megújult épületben mind a diákjaink, mind a város számára egy valódi közösségi központot hozzunk létre. Ennek érdekében az MCC jelentős felújítást és korszerűsítést bonyolított le az ingatlanban, hogy megteremtse az infrastrukturális feltételeket. A megújult környezetben egyre több közösségi programot szervezhettünk – folytatta a gondolatot. – Eddig évente több mint húsz nyilvános eseményt, beszélgetést, előadást hívtunk életre, de számos olyan szakmai programnak is helyet adunk, amelyek a szülőket és a pedagógusokat segítik. Ilyen a Szülők Akadémiája vagy a pedagógus-konferenciánk is.

Hangsúlyozta, hogy az MCC jóval több, mint képzések halmaza, tudásközpontként is működik. A főigazgató szólt a közösségépítés fontosságáról is.

Az MCC minden esélyt megad

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) minden esélyt magad arra, hogy akár a békéscsabai központból kikerüljön egy Nobel-díjas magyar tudós – emelte ki a program következő részében Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a Szalai Zoltánnal folytatott beszélgetésen az oktatásról szólva elmondta, építeni szükséges a tanárok-diákok közötti tiszteleten alapuló kapcsolatokra.

Szó esett arról, hogy miért volt vegyes a magyar Nobel-díjak fogadtatása.

Kocsis Máté: minden magyar büszke lehet a Nobel-díjasainkra. Fotó: Für Henrik

– Minden politika, a bolti árak, a Nobel-díjak is a politika részét képezik, és a sport is politika. Nem mondom, hogy jól van ez így, de tudomásul veszem, hogy így van – hangsúlyozta Kocsis Máté. – A politikai ellenfeleknek eszük ágában sincs megtenni azt a gesztus a regnáló kormány felé, hogy közös sikerként, netán nemzeti sikerként értékeljék a Nobel-díjakat, mert azt gondolják, hogy abból a kormányoldalnak előnye származhat.

Véleménye szerint ez szűklátókörű megközelítés.

– Karikó Katalin és Krausz Ferenc egész életét magyarként élte, magyarul gondolkodik, ez magyar siker – folytatta a gondolatot. – Ha ez emberek kizárják a politikát a gondolataikból, minden magyar büszke lehet a Nobel-díjasainkra. Nem sok ilyen méretű nemzet mondhatja ezt el magáról.

A beszélgetésen rengeteg aktuális témát vettek górcső alá: a lengyel választások, a jövő évi európai parlamenti választás, az izraeli-palesztin harcok egyaránt szóba kerültek.