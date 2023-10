A művelődési házban terjengő fantasztikus illat arról árulkodott, csütörtök délután a gasztronómia kapott helyet a falak között. A nyugdíjasok a helyi néphagyományokat ápolva, a lakodalmas húslevesbe való csigatésztát miután elkészítették, levest is főztek.

– Nem csak felelevenítették e szép hagyományt, de élővé is vált azáltal, hogy a régi szokásoknak megfelelően együtt készítették el a kézzel sodort csigatésztákat. A leves pedig az egyik klubtárs, Beharózcki Béláné által már korábban felajánlott 60 éves, de még ma is jól működő gáztűzhelyen főtt meg. Ezzel is megidézték a régi korok hangulatát az asszonyok – mesélte a házigazda, Gábor László.

Kézzel készült a levesbe való csigatészta

Gál Ilona klubvezetőtől azt is megtudtuk, a Covid-járvány után, 2022. decemberében újabb lendületet vett a klubélet. Harmincöt tagjuk kéthetente látogatja változó létszámmal a foglalkozásaikat.

– Igyekszünk változatos programokat kínálni például filmvetítésekkel, kézműveskedéssel, tornafoglalkozással. A csütörtöki tésztakészítés közben sokat beszélgettünk, nosztalgiáztunk és már körvonalazódik a következő program – nyilatkozta a klubvezető. Tökfaragásra vállalkoznak a klubtagok, s azokat őszi dekorációként elhelyezik a művelődési ház körül. Majd az adventi időszakra hangolódva ismét előkerül a retró gáztűzhely, mézeskalácsot is sütnek.