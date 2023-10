Mint a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán olvasható, több mint 600 ásvány kapott helyett a vitrinekben, opálok, piritek, rózsakvarc, ametiszt, ezüst, borostyán, meteorit darabok. Sipos József az ásványgyűjtő kör elnöke sok érdekes információval szolgált a megnyitón. Elmondta, hogy ma a Földön körülbelül 5000 ásványfajt ismerünk, azért körülbelül, mert naponta fedeznek fel új fajtákat. Az 5000 fajtából Magyarországon majd 500 található meg. A tárlókat különböző ásványgyűjtő szempontok szerint rendezték be, például az érdeklődők láthatnak a 9 ásványosztály szerint rendezettet, van olyan is, melyben egyetlen ásvány számtalan formáját láthatják az érdeklődők, vannak tájegységi gyűjtemények, melyek a Zemplén hegységből származnak, de a világ különböző pontjairól származó darabok is színesítik a palettát. Az ásványgyűjtő kör az idén 30 éves, számtalan kiállításon vettek már részt, a Tájvízházban Sipos József, Gulyás Péter és Hrabovszki Pál gyűjteménye látható. A megnyitón Borombós Anna énekhangja töltötte be a teret. A kiállítás november végéig látható a Tájvízházban.