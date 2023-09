Az Európai Mobilitási Hetet Európa szerte szeptember 16. és 22. között rendezik meg. Az a cél, hogy népszerűsítsék a környezetbarát és fenntartható városi közlekedést. Ez a kampány mozgatta meg a Battonyán élőket, miután megpillantották a helyi művelődési központ felhívásait. Egy héten át például úgy sétáltak a városlakók, hogy közben útjukba ejtették a helyi értékeket, ezzel plusz lépéseket is gyűjthettek. Jó hír azoknak, akik idén csak fontolgatták a csatlakozást: legközelebb érdemes lesz a kihívást elfogadni!

Az idei jó buli volt, több mint kétmillió lépést sikerült a lelkes résztvevőknek séta közben összegyűjteniük.

Szeptember 16-án, szombaton pedig a kerékpárosokon volt a sor: a Pattanj te is két kerékre és nyerj! felhívás is megmozgatott több mint hatvan bringást, kicsiket és nagyokat. Balázsné Szabó Erzsébet, a házigazda intézmény vezetője köszöntötte a szombati program résztvevőit. Emlékeztetett: az Innovációs és Technológiai Minisztérium ezekben a napokban rendezi az Európai Mobilitási Hetet. A kampány egy összeurópai kezdeményezés része, mottója: Takarékoskodj az energiával!

Aerobik edzést is tartottak. Forrás: Facebook

– Battonya városa másodszor csatlakozott a felhíváshoz. Kollégáimmal megpróbáltunk olyan programsort összeállítani, amivel minden korosztályt megszólíthatunk. Örülünk a Sétálj Battonya! sikerének. A bringás felhívásunkra és a főzőversenyre is nagy volt az érdeklődés – bizakodunk abban is, hogy a sportos feladatok kedvet ébresztettek sokakban arra, hogy a folytatásban is autó helyett alternatív közlekedési módokat válasszanak – fogalmazott a megnyitón a házigazda. Miután a kerékpárosok elrajtoltak, választhattak két kör közül: a kisebb (a kisgyermekesek is kedvelték) kör 9 kilométeres volt, a nagyobb kört 19 kilométeresre hirdették. A sportos feladat mellé online kvízt is tettek a szervezők, hogy próbára tegyék a nevezők koncentrációs képességeit, memóriájukat.

Szombaton délután pedig aki akart, az egészség jegyében megfőzhetett egy finom lecsót (erre a versenyre az önkormányzat kertészete biztosított minden nevezőnek 5 kiló paprikát, 3 kiló paradicsomot, 2 kiló hagymát, 1 szál kolbászt). A Korona Galérián megnyitották a Minden, ami művészet című kiállítást. Az egészségsarokban a Battonyai Humán Szolgáltató Központ munkatársai fogadták az érdeklődőket: szűréseket végeztek és volt zöldség- és gyümölcskóstoltatás.

Érkeztek a fellépők a színpadra, Furi Feri az állatkertben interaktív gyermekműsort adott, Angels Style Dance táncbemutatóval érkezett, Katus Attila is megmozgatta a battonyaiakat Best Body aerobikot tartva. Az orosházi Fly Girls Fitness légtornászbemutatója is lenyűgözte a szórakozni vágyókat. A fiatal korosztály kedvence, az AK26 koncert fergeteges volt, ahogy a Dirty Slippers koncertje is. A rendezvény utcabállal ért véget.