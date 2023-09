A duális képzőhelyek szakembereinek tartott előadást a kamara

Könyvelőkkel a duális képzésért címmel tartott konzultációt a minap Békéscsabán a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara – ismertették a kamaránál. Mészárosné Szabó Anna szakképzési osztályvezető a jelenlegi és a leendő duális képzőhelyek gazdasági, számviteli, humánerő-politikai és fejlesztési területein dolgozó szakembereinek tartott előadást azért, hogy a résztvevők tájékozottak legyenek – többek között – a képzőhellyé válás folyamatában. Szó esett a nyáron módosult jogszabályi háttérről, a szakképzési munkaszerződés megkötésének folyamatáról, a nyilvántartásba vételről, a szakirányú oktatásra vonatkozó alapelvekről, alapfogalmakról. Mint közölték, a tájékoztatók sora folytatódik, hiszen szeptember 22-én, pénteken Balog Adrienn, a kamara gazdasági és szolgáltatási osztályvezetője a tanulói foglalkoztatás finanszírozási kérdéseiről beszél.

Belpolitikai kérdésekről is beszélgettek Békéscsabán

Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője volt a vármegyei Fidelitas vendége. A Békés vármegyei Fidelitas meghívását elfogadva egy beszélgetésen vett részt – ismertette Facebook oldalán Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. A minap a CsabaParkban tartott rendezvényen vett részt a Nézőpont Intézet elemzője, akivel számos témát érintettek, többek között szót ejtettek a magyar belpolitikáról, a népességváltozásról.

Nem tudott szállást foglalni a kolbászfesztiválra? Itt keressen!

Már csak egy hónap van a 26. Csabai Kolbászfesztivál kezdetéig, így nem véletlen, hogy a legtöbb szálláshely nemcsak Békéscsabán, hanem a környéken is betelt. Elsősorban kollégiumokban, vendégházakban, apartmanokban ugyanakkor még lehet foglalni, akár online-módon, akár telefonon keresztül. Arról is tájékoztatnak maguk a szállásadók, ha időközben valahol beteltek ezek a helyek.– Ezt mi nem tudjuk követni, viszont mindent megteszünk, hogy a szálláshelyet kiadók és keresők egymásra találjanak – hangsúlyozta Hégelyné Győrfi Ilona, az október 19-22-ei Csabai Kolbászfesztivál – melyet a CsabaParkban rendeznek – programigazgatója. – Honlapunkon feltöltöttünk számos lehetőséget, ami igénybe vehető. A szálláshelyekre kattintva minden fontos információ megtudható fotókkal együtt az adott helyről.

Újra megmutatták magukat Békéscsaba sportegyesületei, sportklubjai

Újra kipakoltak hétfőn az önkormányzat által szervezett Sporthétfő-sorozat keretében Békéscsaba főterére a város sportegyesületei, sportklubjai. Bemutatkoztak többek között a cselgáncsosok, a kick-bokszosok, az úszók, a futballisták, a kézilabdások, de lovaglásra és kerékpározásra egyaránt nyílt lehetőségük az érdeklődőknek. Közben a színpadon tornászok, légtornászok, sporttáncosok jelentek meg. A városházán elmondták, hogy rendhagyó módon kedden 16 órától is lesz Sporthétfő a Szent István téren, ekkor is bemutatkozik rengeteg egyesület, klub, a vívóktól a vízilabdásokon, az atlétákon át a tollaslabdásokig.

Csipegetik a kukoricát a gazdák Békésben, a napraforgónál már hajráznak

Jól tartotta magát a kukorica Békésben augusztus közepéig, aztán az iszonyú hőséget már nem mindenhol és nem ugyanúgy bírta el. Ezért a termésátlagok alacsonyak, bár még csak csipegetik a tengerit vármegyénkben, 10 százaléknál tartanak. A hozamok 5,2–6,5 tonna körül alakulnak, a vármegyei átlag eddig 5,7 tonna/hektár. Várhatóan a hozam emelkedik, hiszen a jobb kukoricák jellemzően még kint vannak. Hangzott el hétfőn délután a vármegyei betakarítási koordinációs bizottság első őszi ülésén Békéscsabán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) székházában.

Waffen SS-es tárgyakat találtak egy eleki ház felújításakor

Waffen SS-es jelvények, felvarrók, náci eszmét hirdető könyv, azaz különleges második világháborús tárgyak kerültek a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum birtokába a közelmúltban – jelentette be dr. Bácsmegi Gábor igazgató a hétfőn az intézményben rendezett sajtótájékoztatón. A legérdekesebb és legizgalmasabb egy napló, amelyben az eleki Faulhaber András – aki 1942-ben önként jelentkezett a Waffen SS-be – leírta, hogy mi történt vele a keleti fronton. Elek a második világháborúig főleg németek, svábok által lakott település volt. Voltak olyan családok, akik a 18. században érkeztek, sőt átköltözve megalapították Almáskamarást is. Az egyik ilyen család házát újították fel Eleken, amikor a munkálatok közben érdekes tárgyakra bukkantak, és erről értesült a múzeum is. Olyan hagyaték került elő, amelyet annak idején nem véletlenül rejtettek el – ismertette dr. Bácsmegi Gábor igazgató. Mint fogalmazott, kevésbé köztudott, illetve félig-meddig illegális is volt, hogy az SS – a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt katonai és védelmi szervezete – több hullámban is toborzott a magyarországi németek körében, Békés vármegyében is jártak. Nem mindenkit vettek fel, az akkor 20-25 éves eleki fiatalt, Faulhaber Andrást viszont biztosan. Részben az ő hagyatékát, a család által elrejtett tárgyakat találták meg.

Hat év után tért vissza a csabai színpadra Felkai Eszter

„Újra otthon érzem magam, mindenki mosolyogva fogad, akárhová megyek. Itthon vagyok” – fogalmazott a Békéscsabai Jókai Színház honlapján megjelent interjúban Felkai Eszter. A nyolcvanadik születésnapját tavaly betöltő színésznő újra Békéscsabán látható: Miss Marple-t alakítja a Gyilkosság meghirdetve darabban. „Nagyon szeretem elegáns angol nyelvezetét. Az Egérfogó volt a kedvencem, de imádom az Orient expresszt, a Halál a Níluson-t is, filmen is, az összes változatban. Regényben persze jobbak, mert több szereplőt megismerünk. Szellemileg is jó kihívás megpróbálni kikövetkeztetni, ki a gyilkos” – válaszolta a művésznő arra a kérdésre, van-e kedvenc regénye Agathe Christie-től.