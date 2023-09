A Dunát bemutató trilógiánk utolsó darabja készült el ezzel a filmmel – nyilatkozta lapunknak Major Gyula. A rendező-operatőr elmondta, a Duna-delta háromfelé ágazik, amelyek közül ezt a részt érintette talán legkevésbé a folyószabályozás.

– Persze voltak ilyen munkálatok, próbálták hajózhatóvá tenni, de az ág mégis több szempontból megtartotta eredeti arculatát. Kicsit emlékeztet a Tiszára, a Fekete-, illetve a Hármas-Körösre, megmaradtak a különleges kanyarulatok, megmaradt a növény- és állatvilág, a vadregényes környezet – árulta el lapunknak Major Gyula. Maga az expedíció egyébként 2021-ben tette meg Köröstarcsától indulva az 1900 kilométeres utat.

A rendező hozzátette, vonzotta őket ez a térség, hiszen a kanyargósabb, romantikusabb, természeti értékekben talán még inkább bővelkedő Szent-György ágon hajózhattak. S persze a természeti mellett ezúttal sem feledkeztek meg az emberi értékekről sem, betekintettek a helyiek mindennapjaiba, életmódjába, szokásaikba és lipovánokkal is beszélgettek.

– A problémák sem kerültek el, hiszen hol „élelmezésvezetőnk”, Knyihár Misi, hol producerünk és túravezetőnk, Gyurkó Dani hajójával akadtak műszaki gondok – idézte fel az expedíciót Major Gyula. – Volt, hogy vontatásra volt szükség, volt, hogy hol az egyik, hol a másik hajó vontatta a másikat. Valahogy mégsem szívtuk mellre ezeket a dolgokat, hanem végig nyugodtak maradtunk, nem estünk a pánikba. Úgy gondoltuk, hogy biztosan lesz valahogy. Szerelőt is találtunk, bár Misi hajója az utolsó előtti nap teljesen megadta magát, olyan probléma adódott, ami miatt nem folytathatta az utat. Némi öröm volt az ürömben, hogy ez már az expedíció végén történt.

A rendező elárulta, hogy a látvány és a környezet sok mindenért kárpótolta őket. A pelikánok, a különleges madár- és állatvilág, a ritkaságszámba menő táj egyedi élményt nyújtott. A teljes környezet jóval természetközelibb, mint a többi ág, sok sziget tarkítja, itt nagy tengerjáró hajókkal nem találkozni, ellenben turistákat szállító hajókkal és motorcsónakokkal annál inkább. Nagyon érdekes, hogy sok kisebb településre is vízi úton juttatnak el bizonyos élelmiszereket. Ennek ellenére a Duna-deltában friss csirkeszárnyat is tudtak vásárolni, amiből remek pörkölt készült. Emellett persze nagyon sok élelmiszert vittek magukkal, Knyihár Misi remekül intézte a csapat ellátását.

A film egyik különlegessége, hogy 45 perces alkotás narrátora maga Major Gyula.

– Naplószerűen peregnek a képek egymás után, én pedig most szerettem volna kicsit személyesebben, lírikusabban bemutatni mindazt, ami velünk történt. Ezért is döntöttem úgy, hogy kivételesen nem nagyszerű színművész barátunkat, Tomanek Gábort kérem fel erre, hanem most én magam mondom fel a kísérő szöveget – árulta el kérdésünkre Major Gyula.

A film egyébként remek visszhangot kapott, nagyon sokan a Duna-trilógia legjobb alkotásának tartják.

Gyurkó Dániel producer és Major Gyula elmondta, tárgyalnak a helyi tévékkel a film sugárzásáról, illetve bíznak abban, hogy országos televíziók is bemutatják majd azt, ahogy a jelenleg is készülő Wenckheim filmet is.

A kis csapat az elmúlt években a Körösökről bejárta Európa szinte valamennyi elérhető folyóját, és az utakról filmek is készültek. Jövőre a Kazán-szorosba készülnek, két éve múlva pedig a Boden-tótól még hiányzó 500 kilométeren hajóznak majd.

A filmbemutatót Opauszki Zoltán Békéscsaba turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka nyitotta meg.