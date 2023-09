– A gyümölcsök és a zöldségek nagy részét betakarították már a kiskertjükkel foglalkozók. Amit nem fogyasztottak el frissen, azt feldolgozták, eltárolták – hangsúlyozta. – Elkészültek a befőttek, a lekvárok, a pálinkákat és a borokat is napirenden tartják.

A növények is igénylik még a munkákat. A zöldmetszéseket, a vegyszeres védekezést, illetve a tápanyag-utánpótlást is elvégezhetjük. A letermett konyhakertet is letakaríthatjuk, a növényi részeket vagy forgassuk be a talajba, vagy komposztáljuk. Készítsük elő a talaj többi részét is a forgatásra! Aki szeretne korán tavasszal sóskát vagy spenótot, az elvetheti, illetve az áttelelő salátát is vethetjük, és a hagymáról se feledkezzünk el. Ültethetjük a virághagymákat. A gyepet a hőség elmúltával vághatjuk rövidebbre, és juttassuk ki a megfelelő tápanyagot, készülve a télre. Ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű víz biztosításáról sem.