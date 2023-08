Zalai Mihály elmondta, hogy a folytonosságra építenek, ugyanakkor igyekeznek is megújulni. Az immár Vármegyenap néven futó Megyenapot 2016-ban szervezték meg első alkalommal. Ennek előzménye volt, hogy 2015-ben ünnepelhették Békés vármegye önkormányzatának 300. évfordulóját, ugyanis 1715. július 23-án alakult újjá jogi szempontból is a terület a török időszakot követően.

Ennek apropóján döntöttek úgy, hogy szervezzenek egy olyan eseményt, amely a vármegyei összetartozás ünnepe lehet. Úgy határoztak, hogy ez legyen a vármegye székhelyén, Békéscsabán, annak is a szívében, valamint legyen állandó időpontban. Azért döntöttek az első szeptemberi szombat mellett, hogy ne a vakáció kellős közepén tartsák, mert így szélesebb közönség vehet részt rajta, és ilyenkor még az időjárás is kedvező. A koronavírus-járvány idején is megtalálták a lehetőséget, hogy tovább éltessék a rendezvényt, és szűkített formában, de megtartották.

Induláskor a Vármegyenap legfontosabb alapkövének a vármegyei értékek értéktáron keresztüli bemutatását határozták meg. A fő cél továbbra is az, hogy bemutassák azokat az értékeket, amelyek minket, a Békés vármegyében élőket jellemeznek. Azért, hogy megismerhessük egymást, hiszen Békés egy kulturális szempontból rendkívül sokszínű, nemzetiségek tekintetében pedig szintén gazdag vármegye – és az összetartozás dacára sok mindenben különbözünk egymástól.