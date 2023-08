A Békéscsabán, a Kinizsi utcán található Új Esély Központban szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg nappali ellátás folyik már két éve. Szintén két éve indították útjára azt a kezdeményezést, melynek keretében az alapítvány jóvoltából tanszeradományt vehetnek át a rászoruló gyermekek, illetve az ellátottak gyermekei az iskolakezdés előtt. Balog Sándorné, a nappali ellátás vezetője elmondta, az, hogy ez idén is létrejöhetett és összesen negyven csomagot kioszthattak, nagyon sok segítőnek köszönhető. A tanszerek egy részét ez alkalommal is az ellátottak vették át, azonban több gyermek is ellátogatott az adományátadásra.

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány célja a jövő generációjának hátrányos helyzetből induló, de szerencsésebb társaihoz hasonló álmokkal élő tagjainak segítése. Azoknak szeretnének támogatást adni, akik azonos képességekkel, de messze lemaradó

lehetőségekkel állnak rajtvonalhoz. Hitvallásuk, hogy munkájukkal egyre több gyereknek biztosíthatják, hogy olyan szakmát szerezzen, amit szeret, és amiben sikereket érhet el. Az alapítvány mottója: "Te jövőnek hívod. Ő álomnak. Mi célnak."