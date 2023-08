– Hivatását tekintve pszichológus. Miért döntött úgy, hogy elindult a Mézkirálynő-választáson?

– A párom, Nisteriuc Ádám első generációs méhész és közel három éve, hogy elkezdett bevezetni engem a méhek és a méhészkedés világába. Már a kezdetekkor nagy érdeklődéssel álltam a hivatáshoz, és szerettem volna minél többet tanulni a méhészeti termékekről, a fajtamézek jótékony hatásairól és a szakma rejtelmeiről. Azt éreztem, hogy szeretnék szerves tagja lenni a méhésztársadalomnak. Az elmúlt három év közös méhészkedésének eredményeként mára már elmondhatom, hogy saját méhcsaládjaim vannak, és mindennapjaim szerves része a méhészkedés, a mézkiszerelés, értékesítés, továbbá minden nap fogyasztok is kiváló minőségű magyar termelői mézet.

Ám úgy éreztem, hogy szeretnék tenni személyesen is a magyar méhészekért, és hozzájárulni a magyar méhészeti termékek népszerűsítéséhez. Az elmúlt években csodálva kísértem figyelemmel a Mézkirálynők munkásságát. Bennem is megfogalmazódtak ötletek, gondolatok és éreztem magamban az elhivatottságot, így elhatároztam, hogy amint gazdagabb lesz méhészeti szakmai tudásom elindulok a Mézkirálynői címért.

– Milyen célokkal vágott neki a kihívásnak?

– Alapvető célom volt, hogy megismertessem a civil közönséggel a magyar méhészeti termékeket, a rendkívül sok jótékony hatással bíró fajtamézeket, a virágport, a propoliszt, a méhpempőt és a méhkenyeret. Ezekről a termékekről sajnos kevesen tudnak, pedig hihetetlen gazdag az egészségre gyakorolt jótékony hatásuk, és mindegyik teljes mértékben a természet ajándéka és a méhek munkájának gyümölcse. Továbbá az is alapvető célom volt, hogy a beporzásban betöltött szerepük miatt kiálljak a méhek nélkülözhetetlensége és védelme mellett.

– Milyen tervei vág neki a mézkirálynői évének?

– Mézkirálynőként szeretném folytatni országjáró körúttal a “Mézes Reggelik” tartását. A kezdeményezés célja, hogy iskolákban és óvodákban helyi méhészek által tartott előadásokkal, valamint egy tényleges mézes reggelivel felhívjuk a figyelmet a mézfogyasztás egészséges táplálkozásban betöltött szerepére és a méhek jelentőségére. Ezt a kezdeményezést ki szeretném bővíteni a gyermekotthonban élőknek, gimnazistáknak és egyetemistáknak a korosztályuknak megfelelő előadásokkal és méz kóstoltatással.

Szeretnék megjelenni nem mézes témájú fesztiválokon is, hogy minél szélesebb korosztálynak mutathassam be a méhészeti termékeket, ezek felhasználási lehetőségeit és jótékony hatásait. Igyekezni fogok a közösségimédia-platformokon is promotálni a méhészeti termékeket, valamint kapcsolatba tervezek lépni helyi és országos televíziós, valamint rádiócsatornákkal is, hogy ezen fórumokon is elérjem a civil embereket.

Továbbá fontosnak tartom, hogy segítsem és támogassam a magyar méhészeket, így törekszem minél több szakmai programon részt venni, és országjáró körutaimon akár meglátogatni egy-egy méhészetet, hogy ezzel is minél személyesebb kapcsolatom legyen a magyar méhészekkel. Fontos elképzelésem, hogy a fiatalokat biztassam arra, hogy a méhészetet válasszák hivatásuknak, hogy ezen csodálatos és nélkülözhetetlen szakmának meglegyen a lelkes utánpótlása.

– Mit érzett, amikor kiderült, hogy Ön nyerte a Mézkirálynő-választást?

– A győzelem számomra rendkívül nagy öröm, megtiszteltetés, belém vetett bizalom és nagy felelősség is egyszerre. Feladatom, hogy egy éven keresztül képviseljem a magyar méhésztársadalmat, mintegy szószólójukként tevékenykedjek érdekükben és népszerűsítsem a magyar mézet és méhészeti termékeket. Szeretettel és legjobb tudásom szerint fogom ellátni ezen feladataimat. Izgatottan és lelkesen állok az elkövetkező tevékeny egy év előtt.

– Mivel foglalkozik szabadidejében?

– Szabadidőmben is szívesen megyek ki a méhesbe tenni-venni, vagy egyszerűen csodálni a méheket. Továbbá szeretek önkénteskedni, a nyáron például a Csillagpont Fesztiválon és a Sziget Fesztiválon vagyok pszichológus önkéntes. Ezen túl szívesen zongorázok, sportolok és sok időt töltök a szeretteimmel.