A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) közös körképéből kiderül az is, hogy a léalma felvásárlási árakkal nem elégedettek a termelők. Sőt, az egyik hazai feldolgozó olyan alacsony árat kínál az ipari minőségű almáért, ami arra sarkallhat sok termelőt, hogy hagyjon fel tevékenységével.

Bár a tavaszi fagyok éreztették hatásukat a Békés vármegyei almáskertekben is, de az almaültetvények többségét idén nem érintette súlyosan a fagy. Az almában jelentősebb terméskötődési, illetve terméshullási problémákat sem tapasztaltak a szakemberek. Sőt, az időjárás május óta kifejezetten kedvezően hatott az almatermelésre, a bőséges csapadék jót tett a növények fejlődésének. Ráadásul az idei nyáron a forróság okozta hő- és sugárzási stressztől sem kellett eddig tartaniuk a gazdálkodóknak. A NAK-nál hozzátették, az elegendő csapadéknak köszönhetően a gyümölcsméretekkel sincs gond ebben a szezonban. A szakemberek szerint még az öntözetlen ültetvényekben is már most akkora, vagy még nagyobb a gyümölcsök mérete, mint a tavalyi szüretkor.

Kozsuch Kornél, a NAK és a Magosz Békés vármegyei elnöke hangsúlyozta, az idei, szeszélyes nyári idő miatt az átlagosnál is több a viharkár az ültetvényeken. A mennyiség mellett ez a minőségre is kihat. A csapadékos és hűvös tavasz miatt gyakoribbá váltak a gombás betegségek.

A NAK és a FruitVeB közös becslése szerint idén összességében mintegy 500-550 ezer tonna közötti almatermés várható. Ebből a mennyiségből 400-430 ezer tonnát tesz ki az ipari alma, és 100-120 ezer tonna a frisspiacra szánt gyümölcs.

A FruitVeB és a NAK az almaszezon előtt két találkozót is szervezett a témában, a feldolgozókkal és a gazdákkal ültek egy asztalhoz. A megbeszélést követően a termelők joggal bízhattak abban, hogy a szezon nem nyomott árakkal indul. Az egyik külföldi tulajdonú, hazánkban működő feldolgozó ugyanakkor a minap olyan felvásárlási árat tett közzé, ami a termelők szerint megalázóan alacsony. A kamara több olyan jelzést is kapott, hogy ha ennyire olcsón veszik át az almát a feldolgozók, akkor az 5-10 hektáron gazdálkodók egyszerűen kivágják az ültetvényeiket, és mást termesztene alma helyett.

Leginkább gálázunk, de a többi fajtát is keresik

A NAK-nál közölték, hogy hazánkban idén több mint 20 ezer hektáron termesztenek almát. Bár a legfontosabb termesztőkörzettől, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyétől elmarad Békés, de vármegyénkben is számos almaültetvény található.

A termőterület, sajnos, évről évre szűkül, tíz évvel ezelőtt például még mintegy 30 ezer hektár almaültetvény volt az országban. Az ágazat kilátásait tekintve a folyamat a jövőben is folytatódhat, a szakemberek előrejelzése szerint a termőterület évente mintegy ezer hektárral csökkenhet az előttünk álló időszakban.

Az itthon termesztett alma jelentős része a hazai piacra kerül. Az ipari alma többségét a léüzemek dolgozzák fel, míg az étkezési minőségű gyümölcsökkel a boltokban és a piacokon találkozhatnak a vásárlók. A fajtaválaszték igencsak széles, a legkedveltebb a Gála, a Golden Delicious, a Red Delicious, a Jonagold és az Idared fajtakör, de folyamatosan növekszik az újabb választékbővítő fajták köre.

Egy igazi vitaminbomba

Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke kiemelte, az alma amellett, hogy egy igazi vitaminbomba, jótékony hatással bír általános egészségünk megőrzésében. Emellett az őszi időszakban az immunrendszer erősítésében is fontos szerepet játszik. Jelentős a friss alma rosttartalma, aminek kiemelt jelentősége van az egészséges étkezésnél.