Mint írják, a partimadarak szempontjából a száradó csatornák és a rizsföldek a jelentősek, mivel a Dévaványa környéki halastóegységeknek nyári lecsapolása nincs.

A bíbicek, piroslábú cankók és nagy godák nyár közepén már a költés utáni kóborlásba kezdtek. A helyenként még nyílt vízzel rendelkező rizsföldeken akár száz nagy goda is összegyűlik, hasonlóan a bíbicekhez. Utóbbiak nem a táplálkozás miatt mennek a kisvizekre, hanem délben inni, fürdeni, alkonyatkor pedig ott éjszakázni maradnak ott. Közöttük néhány nagy póling is előfordul.

A fiatalokkal együtt a felnőtt gólyatöcsök is vándorol, nekik közepesen jó volt az idei költési sikerük. A kései vagy másodköltést végző ugartyúkok július közepén még a fészkeken ültek. Megjelentek a vonuló réti, szürke és füstös cankók is, de a park munkatársainak megfigyelése szerint a legnépesebb a pajzsoscankók száz példányt is elérő csapata volt. A lassú beszáradással a maradék vizek is eltűnnek és a partimadár-világ más területekre telepszik át.