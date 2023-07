A polgármester kiemelte, a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján ingyen is átadhatnák az egyháznak a két ingatlant. Azért két ingatlanról van szó, mert a szomszédos területre is szükség van az építkezéshez. A beruházás közfeladat ellátását is jelenti, és a város számára is előnyös a fejlesztés, hiszen tovább korszerűsítik a helyi oktatást, és a létesítmény a gyulai közösségeket is segítheti.

A város azonban egy minimális ellenértéket kért az ingatlanokért. Az ingatlan tulajdonjogának átruházása az önkormányzati bérlakásállomány csökkenését eredményezi, ezért a csere során elsősorban arra törekedtek, hogy olyan ingatlanokat kapjanak, amelyek ezeket pótolják. Felbecsülték a két önkormányzati ingatlant, amelyek értéket 71 millió 721 ezer forintban határozták meg. Az egyházmegye cserében egy Béke sugárúti lakást 22 millió és egy Madách utcai kertes házat ajánlott fel 14,5 millió forint értékű házat ajánlott fel, a különbözetet pedig pénzben egyenlíti ki.

A polgármester kifejtette, a zsidó-udvar védett homlokzatának megőrzéséhez ragaszkodnak, annak meg kell maradnia, így a városképet a tornaterem építése közben is óvják. Az egyházmegye elfogadta mindezt, így a leendő tornatermet is így alakítják ki.