Vozárokkal szórakoztak a csabai Öreg-házban

A Vozárok voltak a vendégei a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Körnek a napokban a békéscsabai Öreg-, vagy ahogyan sokan hívják, a Molnár-házban. Mácsai Sándor elnök a körasztalnál elmondta, Vozár Márton gasztronómust és fiát, Vozár M. Krisztián zongoraművészt az apa és fia kapcsolat mellett összeköti a zene szeretete. Vozár Márton elmondta, a kétsopronyi tanyavilágban nőtt fel családi szeretetben. A munka utáni estéken összegyűltek a családok, közösen muzsikáltak, énekeltek. Míg ő maradt a tangóharmonikánál, addig fia, Krisztián már a zongora virtuóza. Mácsai Sándor elmondta, a körasztal programsorozatában fogadhatták már Csajányi Melindát, Bagdi Lászlót, Knyihár Mihályt, vendégeskedtek a békéscsabai bábszínház tervezőinél, Fajzi Zsuzsannánál és Tamásnál, és terveik szerint hamarosan érkezik hozzájuk a békéscsabai labdarúgás ikonja, Pásztor József.

Különdíjas lett két Kölcseys kisfiú

Határon átnyúló rajzpályázaton nyert különdíjat Gyuris Dániel és Bereczki Marcell, akik a békéscsabai Kölcsey óvoda nagycsoportjából ballagtak idén. Pribelszki Péterné intézményvezető elmondta, külön öröm számukra, amikor a természetvédelemmel összefüggő pályázaton indíthatnak gyermekeket, hiszen Zöld óvoda címmel büszkélkednek, emellett a tehetséggondozásra is nagy figyelmet fordítanak. Hozzátette, a Technológiai- és Ipari-, valamint a Belügyminisztérium még tavaly hirdette meg az „Ecsetes bringás remekek” című pályázatot, több kategóriában várták a kerékpározás élményeivel összefüggő alkotásokat. Marci és Dani bemutathatta a mindennapi biciklizés előnyeit, klímabarát jellegét. Családi, baráti túraemlékeket, kedvenc járgányukat festették meg. Egyikőjük rollert, másikuk pedig sportszervásárlási utalványt nyert, és viszik tovább óvodánk jó hírét.

Újra hazai pályán, Békéscsabán játszik a Dirty Slippers

Augusztus 5-én este 7 órakor a Csabagyöngye Kulturális Központ stégjén lép fel ingyenes koncertjével a Dirty Slippers. Mint a Békés vármegyei gyökerű zenekar frontembere, Lobó-Szalóky Lázár fogalmazott, az együttes 2023-as éve álomszerűen kezdődött, hiszen a londoni Abbey Road stúdióban rögzített Honest kid daluk előbb február végén került fel brit és ausztrál rádiók heti toplistáira Birminghamben, Manchesterben és Canberrában, majd a dalhoz készült klipet nemzetközi premiereken minden kontinensen bemutatták. Augusztus 5-én este a zenekar a rádiókból ismert dalai mellett így már felcsendülnek majd a legújabb angol és magyar nyelvű szerzemények is, fűszerezve számos izgalmas beszámolóval és sztorival Az augusztusi magyarországi és romániai fesztivál koncertek után pedig szeptemberben tér vissza a zenekar Londonba, ahol egy legendás klubban adnak majd koncertet, több ismert brit zenekarral karöltve.

Új elemekkel bővül a csabai BMX freestyle pálya

Szarvas Péter polgármester osztotta meg a hírt, miszerint új elemekkel bővül a csabai BMX freestyle pálya. A fejlesztés a tervek szerint szeptember végére fejeződik be. A polgásmester részletezte: jelenleg is folyamatban van a Csányi utcai extrém pálya fejlesztése. A beruházás részeként jelenleg a tereprendezés és az új pályafelület kialakítása zajlik. Ezt követően új elemek, térvilágítás és térfigyelő kamerák kerülne kihelyezésre az Aktív Magyarország Program keretében. A beruházás Békéscsaba önkormányzata és az Aktív Ökoturisztikai Nonprofit Kft. támogatásából valósul meg.

Robotokkal ismerkedhettek meg a gyerekek a csabai könyvtárban

Robotidomító címmel rendeztek robotika foglalkozást a Békés Megyei Könyvtár Digilaborában a napokban. Az alkalomra 8-12 év közötti gyermekeket vártak, akik a robotika alapjait sajátíthatták el. Nagy Levente informatikus elmondta, az érdeklődőknek először megmutatták a robotokat, majd azt, milyen szenzorokkal működnek. A gyermekek irányíthatták is a szerkezeteket, végül azok számítógépes programozásába is betekintést nyertek. Elhangzott, korábban is tartottak már ilyen foglalkozást az intézményben, azonban akkor nem volt idő például a programozásra, most viszont mélyebben beleláthattak a gyerekek a robotok működési mechanizmusába. Azok pedig, akiknek felkeltette az érdeklődését ez a világ, a gyermekkönyvtárban több, ezzel a témával foglalkozó könyvet is kölcsönözhetnek. A foglalkozást a korábbiakban nem csak a könyvtárban rendezték meg, hanem igény szerint több vármegyei iskolákba is elvitték. A szervezők tervei szerint ősszel elindítanak egy 5-10 alkalmas, másfél órás robotika szakkört is a könyvtárban, ahol a gyerekek még többet tudhatnak majd meg a jövő technológiájáról.