A Tótkomlósi Horgász Egyesület új vezetése kitűzte célul az utánpótlásnevelést, azt, hogy a fiatalok, a lányok, a hölgyek körében is népszerűsíti a horgászatot, a helyi lehetőségeket. Ezért is hirdették és szervezték meg idén, első alkalommal a horgásztáborukat. Majd húsz fiatal jelentkezett. A remek hangulatról is mesélt Czirbus Imre elnök. Elöljáróban azt is elmondta, vannak eszközeik, annak is jut pecabot, aki nem hoz magával. Csalit is biztosít az egyesület a táborozóknak.

Sikerélmény már az első napokban volt

Fotó: Facebook

– Olyan előadók, teszthorgászok érkeznek hozzánk, akik egy-egy szakterület specialistái, bemutatóznak, megosztják ismereteiket, majd a gyerekek is horgásznak. A nagy kánikula se szegte kedvüket. Pénteken kirándulást tervezünk a szarvasi halösvényre, a szentandrási duzzasztóhoz. Így alakul az idei, első tábori programunk – mesélte az elnök. A gyerekek az ismeretszerzés mellett megtapasztalják, milyen fontos a környezet, a Száraz-ér rendbentartása, az élővilág megóvása.

Fotó: Facebook

– Ha majd elérkezik az idő, úgy szeretnénk a fiataloknak átadni a stafétát, hogy ők is hozzáértőkként, tapasztalt horgászokként vihessék tovább az egyesület programját. Szerintünk ez most egy jó befektetés. A tábor után, majd augusztusban tartunk még gyermeknapot részükre, a szezon zárásaként pedig horgászbörzét hirdetünk a komlósiaknak.