A csabai kórház Belgyógyászati tömbjében, a gyermekorvosi rendelő közvetlen közelében avattak emléktáblát hétfőn dr. Somlai Rozália főorvosnak, aki immár két éve hunyt el. A tábla elkészülése és avatása a család és a kórház összefogásából valósult meg. A táblaavatón a családot a főorvos egyik lánya, Zsuzsanna és unokája, Jázmin képviselte.

Dr. Zsilák János orvosigazgató az eseményen hangsúlyozta, az utódoknak nemcsak feladatuk, hanem kötelességük is azokról megemlékezni, akik a gyógyító munkájuk során maradandót alkottak, és akik egész életüket a gyógyításnak szentelték. Hozzátette, dr. Somlai Rozália ilyen orvos és ilyen ember volt.

Az orvosigazgató visszaemlékezett, 1969-ben, az egyetem elvégzése után kezdett el dolgozni dr. Somlai Rozália, az akkori Bartók Béla úti Gyermekkórházban, majd miután a Dr. Réthy Pál Tagkórház 5. emeletén átadták a Gyermekosztályt, ott folytatta gyógyító tevékenységét. 1979-ben adjunktussá nevezték ki, majd 1982-ben főorvosi kinevezést kapott. 1993-tól pedig Bodó Béla főorvos távozása után kinevezték a Gyermekosztály vezetőjének. 2008-ig, egészen nyugdíjazásáig látta el az osztályvezető főorvosi posztot, tehát 15 éven át, mindvégig közmegelégedéssel.

Dr. Zsilák Jánostól megtudtuk, dr. Somlai Rozália 2008 után sem szakadt el a gyógyítástól, továbbra is aktívan tevékenykedett az intézményben, azon belül is az emléktáblától alig pár méterre található gyermekgyógyászati szakrendelőben. Emellett más településeken is munkát vállalt a gyermekgyógyászat területén, és amikor kellett, a csabai Gyermekosztályon is segített, illetve részt vállalt az ügyeleti tevékenységben is.

Kiemelte, a főorvosnak igen gazdag életpályája volt, komoly szerepet vállalt évtizedeken át a békéscsabai és Békés vármegyei gyermekek gyógyításában, így természetesen méltóvá vált arra, hogy a család kezdeményezésére a kórház az ügy mellé álljon, és emléktáblát avassanak neki. Mindezt abban az épületben, ahol élete nagy részét, méghozzá negyven évet töltött el.

Dr. Somlai Rozália kisebbik lánya, Szilárd Zsuzsanna kérdésünkre elmondta, édesanyja szinte a csabai kórházban élte le az életét, így vele együtt ő maga is a gyermekkorát, hiszen gyakran töltötte bent vele az idejét. Mindene volt a gyógyítás, ezért is írták azt az emléktáblára, hogy „A gyógyítás volt azélete”. Zsuzsannától megtudtuk, édesanyja mondhatni 24 órából 26-ot töltött el a hivatásának szentelve.

Az emléktábla felavatásán részt vettek dr. Somlai Rozália egykori kollégái, barátai, és páciensei is, akik közül sokan vittek egy-egy szál virágot a tábla alá, a Gyermekosztály kollektívája pedig egy koszorút is elhelyezett.