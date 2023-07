Mint megtudtuk, a grémium csütörtökön tartott ülésén döntés született arról, hogy két új helyi értéket vesznek fel a már eddig is tekintélyes lajstromba, továbbá arról, hogy Békés is ott lesz a szeptember 3-i vármegyenapon az értéktárral.

A bizottság tagjai megtárgyalták Juhos János és Dávidné Gyarmati Zsuzsanna felterjesztéseit, és egyhangúan úgy döntöttek, hogy a Békési Belencéres Néptáncegyüttes, valamint a Békési Ipartestület is bekerül a Békési Értéktárba. A méltatásukról készült összefoglaló hamarosan olvasható lesz a www.bekesiertektar.hu internetes oldalon. A helyi hagyományokat őrző, messze földön híres Belencéres nemrég Romániában, Temesváron öregbítette városunk jó hírét. Az egyesületként is bejegyzett Békési Ipartestület a városi kisiparosok érdekvédelmi szervezete, és nagy múltra tekint vissza.

– Fontos helyi értéknek tekintjük az ő munkásságukat is – nyilatkozta Mucsi András, a helyi értéktár bizottság elnöke.

Az ülésen döntés született arról, hogy a vármegyenapon a helyi értéktár is bemutatkozik Békés kiállítóhelyiségében, és Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, a bizottság tagja élő bemutatót is tart népi iparművészetből. Az értéktár szeretne saját kiadványokat és videofilmeket is készíteni. Varga István (Csaviga) előadásaival gasztronómiai témákban, az értéktárban szereplő helyi ételekről készítenek kisfilmeket a városháza munkatársai. A bizottság szeptember végén újabb felterjesztések elfogadásáról fog dönteni.