Akcióznak Békéscsabán is

Húsz élelmiszer-termékcsoportnál csütörtöktől kötelező a bolti, legalább tíz százalékos akciózás Békésben is, de ez nem minden üzletre érvényes. Az érintett kereskedők kötelesek az árcsökkentésről a tájékoztatást a boltban jól látható helyre kifüggeszteni, valamint a reklámtevékenységükhöz kapcsolódóan az online-felületen feltüntetni. Ebben a tájékoztatóban azonban nem szerepelnek külön-külön az adott időszakban akciós termékek. A békéscsabai Százas ABC-ben mindkét bejáratnál kitették a hirdetményt. Ez tartalmazza, hogy a magyar kormány a vásárlók védelmében új, inflációellenes intézkedésről döntött. Az akciókat heti rendszerességgel kell meghirdetni, és a kiragasztott papíron fel is sorolják a 20 termékkategóriát. A Százasban Liker Jánosné boltvezető-helyettes elmondta, a bolt saját akciói jellemzően kiemelt ajánlatként futnak, a mostani árcsökkenéssel érintett termékeknél áthúzták a régi árat, és kiírták az újat, a papíron látható az is, hogy mekkora a kedvezmény. A karalábé darabja csütörtöktől 199 forint 279 helyett, ez 29 százalékos árcsökkenés.

Vármegyei fordulót tartottak elsősegélynyújtásból

Csütörtökön rendezi meg a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete és a mentőszolgálat a felmenő rendszerű elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulóját. Általános és középiskolások vetélkednek az évtizedes múltra visszatekintő viadalom; a Csabagyöngye Kulturális Központban megírt elméleti teszt után gyakorlati tudásukat mérték össze a fiatalok a város különböző pontjain. A diákoknak el kell látniuk többek között stroke-os, Covidos, szemsérüléssel, felfokozott pszichés állapottal, epilepsziás görccsel, alkoholmérgezéssel küzdő beteget, szakszerűen be kell kötözniük vágott sebet.

Nattán Istvánra emlékeztek

A hazai aviatika jeles békéscsabai személyiségére, Nattán István okleveles gépészmérnökre emlékeztek szerdán az Eötvös utca 4. szám alatt. A szakember ebben a házban élt, és itt tervezte meg Békés megye első vitorlázó repülőgépét, a Csaba vezért 1934-ben. A tervek alapján csapatával Leel-Ősy Albert Luther utcai asztalosműhelyében építették meg a légi járgányt, amely 1935-ben sikeres rajtot is vett a felsővégi legelőn, a mai repülőtér területén. Kovács Bertalan, a Kvasz András Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület elnöke elmondta, elnök aláhúzta: elvitathatatlan, hogy Nattán István mérnöki tudása, repülés iránti elhivatottsága volt az, ami annak idején a békéscsabai repülést és pilótaképzést megalapozta.

Beszámoltak a nemzetiségi önkormányzatok

Beszámoltak a nemzetiségi önkormányzatok a tavalyi tevékenységükről a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén. Békéscsabán hat nemzetiségi önkormányzat működik: lengyel, német, roma, román, szlovák és ukrán. Hat alkalommal ült össze a német grémium, hétszer-hétszer a román és az ukrán, nyolc-nyolc alkalommal a roma és a szlovák, míg a legtöbbször, kilencszer a lengyel. A legtöbb határozatot is a lengyelek hozták, 128-at, míg a legkevesebbet, 55-öt az ukránok.

„LokoMatika” csapatverseny a turisztikai főpályaudvaron

„LokoMatika” elnevezéssel rendeztek matematika csapatversenyt szerdán délután a Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvaron. Gerlecz Pál, a békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógusa szerkesztőségünknek elmondta, intézményük, mint az Oktatási Hivatal Matematikai Tudásközpontja évek óta szervez meghívásos matematikai versenyeket felső tagozatosok számára, ebben az évben ötödikeseket hívtak meg. Idén a feladatok a vonatozáshoz, a vasúti élethez kapcsolódtak. Mint kiemelte, hét csapat vett rész a programon, Téglásról, Nyírmártonházáról, Nagyszénásról, Orosházáról, Szarvasról és Mezőberényből érkeztek fiatalok, illetve a házigazda iskola is ott volt a megmérettetésen. A feladatmegoldás menete kicsit hasonlított a közelmúltban elhunyt Vágó István által vezetett Mindent vagy semmit vetélkedő sémájához.

Megalakult a Tűzvédelmi és Munkabiztonsági Szakcsoport

A szükséges előkészületeket és hosszas egyeztetéseket követően megalakult a Békés Vármegyei Mérnöki Kamara Tűzvédelmi és Munkabiztonsági Szakcsoportja. A katasztrófavédelmi igazgatóságon elmondták, Buzás Zoltán elnök és dr. Kis Andrea titkár irányításával, a békéscsabai alakuló taggyűlésen résztvevő tagok megválasztották a vezető tisztségviselőket, akiknek a mandátuma négy évre szól. A titkos szavazás során a jelenlévők egyhangúlag Sajti Lajosnak szavaztak bizalmat, mint szakcsoportvezető, valamint vezetőségi tagnak választották Fenyvesi Lászlót, Garai Tamást és Bódi Csabát. Sajti Lajos röviden beszélt a terveiről is.

Termelői vásárt nyitottak az óvodások

Javában tart a Játékvarázs hét a Ligeti sori óvodában; az egyik legkülönlegesebb program a „kézműves biovásár”, mely szerdán nyitotta meg kapuit. Pribelszki Péterné a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda intézményvezetője elmondta, olyan termékeket vásárolhatnak a családok, melyeket az óvodapedagógusok, a dajkák a gyerekekkel közösen termeltek az óvoda Ehető-játszókertjében, illetve ottani alapanyagokat használtak fel elkészítésükhöz. Különféle szörpöket, fürdőbombát, fürdősót, saját aszalóban készült aszalt almát, zselés illatosítót, mézes diót, zabpelykekszet, zöldségpalántát és „virágmag-bonbont” kínálnak. A gyerekek az ásatás és a régészet izgalmas világával is megismerkedhetnek a héten, sőt terápiás kutyák is ellátogatnak hozzájuk.

Megsérült a sofőr

Nem adott elsőbbséget egy tehergépkocsi sofőrje egy személygépkocsinak Békéscsabán, a Károlyi Mihály utca és a Lipták András utca kereszteződésében május 31-én 14 óra 15 perc körül. A járművek összeütköztek, a balesetben a személygépkocsi vezetője könnyű sérülést szenvedett.