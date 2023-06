Biciklis és autós pályán is ügyeskedtek a családok Békéscsabán

A közlekedési szabályok ismeretéről adtak számot, tesztlapokat töltöttek ki, autós és biciklis pályán ügyeskedtek, elsősegélyt nyújtottak többek között azok a családok, akik részt vettek a baleset-megelőzési bizottság Közlekedik a család című vetélkedőjén szombaton a Škoda autószalonban. A megmérettetést vállaló 29 famíliára összesen tizenegy állomás várt. A feladatok között szerepelt továbbá, hogy a szülők időre szereltek be egy biztonsági gyermekülést a kocsiba, miközben a fiatalok egy kerékpárt öltöztettek fel a kötelező kellékekkel. Előkerült a részegszemüveg is, abban kellett egy kanyargós pályán, a bóják felborítása nélkül közlekedniük a szülőknek, majd kinyitniuk egy lakatot és összetenniük egy kirakót.

Díjesővel kísért gálával zárta az elmúlt évadot a Békéscsabai Jókai Színház

Átadták a Gálfy Gyűrű-díjat, illetve további elismerések is gazdára találtak szombaton a Jókai színház nyilvános, a békéscsabai teátrum előtti téren rendezett, műsorral egybekötött évadzáró társulati ülésén. Az eseményen Seregi Zoltán igazgató értékelte az elmúlt időszakot, valamint a jövőbe is tekintett. A legjobb háttérmunkáért járó elismerést Kiss Dániel fővilágosító kapta, míg a legjobb színész fiatal tehetség kategóriában Földesi Ágnes Villő, érett kategóriában Czitor Attila, tapasztalt kategóriában Mészáros Mihály lett. A rendezők javaslatát követően, a szakmai zsűri döntése alapján legrangosabb jutalmat, a Gálfy Gyűrű-díjat pedig Csonka Dóra érdemelte ki, az elismerést a Jászai Mari-díjas Felkai Esztertől, a színház örökös tagjától vette át. Csonka Dóra meghatottan azt mondta, nem számított a díjra, és azon lesz a jövőben, hogy bizonyítsa, megérdemelte az elismerést.

Zoltai Miklóssal jógázhattak a csendesülni vágyók a Lencsésin

Pénteken és szombaton Zoltai Miklós pszichológus, Bocskay István-díjas jógatanár, jógaterapeuta tartott előadást és foglalkozást Békéscsabán a megalakulásának harmincadik évfordulóját ünneplő Lencsési Közösségi Ház Jóga Klubban. Az érdeklődők a tudat és az elme összpontosításáról, lecsendesítéséről, a személyiség kialakulásáról, az árnyékszemélyiségről és valódi önvalóról halhattak értékes információkat. Zoltai Miklós szakmai irányítása mellett légzőgyakorlatokkal, energetizáló pránajámákkal, ászanákkal, ánadászanákkal és közös meditációkkal színesítették a hétvégét a résztvevők.

Berreghet a kasza, nem tilos a vasárnapi fűnyírás Békéscsabán

Nincs olyan központi jogszabály, amely megtiltaná a vasárnapi fűnyírást, és Békéscsabán, Sarkadon, Szeghalmon és Vésztőn sem hoztak ilyen rendelkezést. Ennek indoka, hogy azok, akik munkába járnak hétköznap, hétvégén érnek rá arra, hogy a portáikat és a házaik előtti területeket rendbe tegyék. A kaszák zajából nincs is probléma, inkább az okoz gondot, hogy egyes ingatlanoknál túl nagyra nő a fű – több helyen nem lehet magasabb 30 centiméternél. Nincs olyan központi jogszabály, amely kimondottan a fűnyírást szabályozná; illetve Békéscsabán nincs zajkibocsátással kapcsolatos helyi önkormányzati rendelet – ismertette dr. Bacsa Vendel jegyző. Hozzátette azonban, hogy indokolatlanul nagy zajjal soha nem lehet zavarni másokat. Csendháborítást napszaktól és decibel értéktől függetlenül el lehet követni, ilyen esetekben a rendőrség tud eljárni.

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M44-esen

Könnyű sérüléssel járó balesetnél helyszíneltek a rendőrök Szarvas és Békéscsaba között. Vasárnap délután szalagkorlátnak ütközött egy autó Szarvas és Békéscsaba között az M44-esen. Elsődleges információink szerint az eset során az autó jobb első utasa könnyebben megsérült.

Út épül az Ormay soron, megújul a Kereki összekötő

Utat építenek az Ormay soron. A Kereki összekötő utat pedig korszerűsítik; a fejlesztésre száz százalékos támogatást nyert el az önkormányzat a kormánytól – ismertette nemrég sajtótájékoztatón Szarvas Péter polgármester, miután a téma napirendre került a városi közgyűlés ülésén. Az előterjesztés szerint az előbbi helyszínen nettó 60 millió, utóbbin pedig nettó 52 millió forintból valósulhat meg a beruházás.

A történelmi íjászatot is meghonosította Békéscsabán Kovács József

Nem baj, ha egy diák azt mondja és meg is indokolja, hogy az fehér, akkor sem, ha szerintem az fekete – mondta Kovács József, a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium történelemtanára, aki nemrég kiérdemelte a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést. A szakembernek nagy szerepe volt abban, hogy a városban meghonosították a történelmi, hagyományos íjászatot, versenyzői rengeteg bajnoki címet szereztek. A minap ő mondott beszédet a Trianon téren tartott megemlékezésen.

Évente százezer tonna, településeken keletkező szilárdhulladékot hasznosítanának

Július 1-jétől indul az egységes hulladékgazdálkodási és kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, erről tartottak előadást csütörtökön Békéscsabán, a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara immár másodszor szervezte meg az eseményt, a májusi konzultációhoz képest bővített tartalommal. Az új koncessziós rendszer új gondolkodásmódot igényel és új kötelezettséget ró a hulladékgazdálkodó társaságokra és hulladéktermelőkre, éppen ezért bemutatták a Békés vármegyei vállalkozásoknak a hulladéktörvény fő változásait, a koncessziós rendszer felépítését és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert. Ezen kívül szó esett a termékdíj-törvény változásairól, illetve a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben várható nyilvántartási, adatszolgáltatási és díjfizetési kötelezettségekről is.