Dancsó Tibor szerint a bezárt kis posták ügyében kétségbeejtő a helyzet, tehetetlen az önkormányzat, a Magyar Posta Zrt. minden városi felvetésre nemet mondott. Szerinte felháborító a zrt. hozzáállása.

A CsabaPark kapcsán hozzátette: nem kapott konkrét választ arra az üzemeltető városfejlesztési nonprofit kft.-től, hogy mekkora bevételt hozott eddig a kalandpark, illetve, hogy mekkora kiadások keletkeztek, mennyit keresnek az alkalmazottak.

Beszélt a sárga csúszdákról is, amelyek immár három éve elkészültek, de azokat csak most nyitották meg. Idézett a szakértői véleményből és jelezte, hogy voltak próbacsúszások is, és feltette a kérdést, hogy ki vállal felelősséget, ha baleset történik. Mivel műanyag csúszdákról van szó, árnyékolókat kellett volna tenni azok fölé – és úgy volt, hogy tesznek is – azért, hogy növelhessék az élettartamukat, az árnyékolókat viszont a padok fölé helyezték ki.

Elmondta, hogy az önkormányzat nyilvános árverésen értékesítené a volt ruhaipari középiskola épületét a Lencsési út végén, a kikiáltási ára nettó 150 millió forint. Ez annak a következménye, hogy a város idén több mint 1 milliárd forintnyi vagyoneladásból származó bevétellel számol.