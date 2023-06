Kiemelték, amellett, hogy csend és nyugalom van az épületben, eszköztöltési lehetőség és ingyenes wifi is rendelkezésre áll a tanuláshoz vagy munkához. Lehet nyomtatni, szkennelni és fénymásolni, a széles asztalokon pedig minden fontos eszköz elfér. Rengeteg könyv illetve tengernyi nyomtatott és elektronikus forrás is rendelkezésre áll a tudás bővítéséhez. A betérők segítségére barátságos könyvtárosok állnak, a tanulás közötti szünetben pedig mindenki kiszellőztetheti a fejét a kisligetben, vagy relaxálhat a különböző magazinok legfrissebb számainak fellapozásával. Aki pedig adrenalindúsabb kikapcsolódásra vágyik, akár a könyvtár videójátékait is kipróbálhatja a Gametérben.