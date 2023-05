A szülők, a vállalkozók, a pedagógusok, sőt a diákok is megmozdultak.

– Szép összeg, mintegy másfél millió forint gyűlt össze, amiért nagyon hálás vagyok a szülői közösségnek, az iskola dolgozóinak és a vállalkozóknak. Mindannyian önzetlenül segítettek szervező munkájukkal, felajánlásaikkal, tombolatárgyaikkal – sorolta Kis Sándor intézményvezető, hangsúlyozva, az iskolát minden említett magáénak érzi.

Fotó: Bencsik Ádám

– A gyermekek, a szülők és a pedagógusok közt a szabadidőben is nagyon fontos az együttműködés, mert így a mindennapok során is gördülékenyebben, összehangoltabban tudunk dolgozni. A bál bevételét, a másfél millió forintot a gyerekekre, az intézmény udvarán található szabadidős eszközök állagmegóvására és bővítésére fordítjuk. Külön öröm, hogy a rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester és Szente Béla önkormányzati képviselő is tiszteletét tette, mindketten támogatásukról biztosították az iskolánkat. Jövőre is szeretnének hasonló volumenű megmozdulást, amivel a diákok életét tehetjük szebbé – emelte ki Kis Sándor.