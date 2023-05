A Városházi Estéket is színesítik színházi programok

Seregi Zoltán hangsúlyozta, június 22-étől a Városházi Esték programsorozaton belül kilenc vendégelőadást mutat be a Jókai színház. A Kései találkozások című romatikus darabban Molnár Piroskával és Jordán Tamással találkozhat közönség. Musical-esten lép fel Gubik Petra és Kocsis Dénes, Janza Kata és Polyák Lilla pedig retroshow-val szórakoztatja a nagyérdeműt. Hunyady Sándor zenés vígjátékát, majd Sasvári Sándor és Sasvári Léda zenés estjét is megnézhetik az érdeklődők, azután a Pesti Művészszínház hoz egy romantikus vígjátékot. Ullmann Mónikát és Makranczy Zalánt is köszönthetik Békéscsabán, Petőfire pedig egy különleges cirkuszi előadással – Világok vándora címmel – emlékeznek artisták. Zárásként az Anconai szerelmesek című, tavaly nagy sikerrel játszott előadást láthatja a közönség a békéscsabai főtéren. Elhangzott: a színitanház május 27-én tartja első felvételijét. A Seregi Zoltán rendezte Drakula fantázia június elején Debrecenben, a színházi olimpián vendégszerepel. A Jókai színház művészei nyitják meg július 16-án a Szarvasi Vízi Színház nyári programsorozatát is, sőt fellépnek a VIDOR Fesztiválon is.