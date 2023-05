Együttműködés 1 órája

Két nemzetközi projektben is részt vehet Békéscsaba

Két nemzetközi, energetikával kapcsolatos projektben is vezető szerepet tölthet be Békéscsaba, legalábbis erre nyújtott be pályázatot a város.

L. B. L. B.

Szente Béla (jobbra) szerint úttörő jellegű projektről van szó. Fotó: Bencsik Ádám

Előbbiben cseh, horvát, szlovén, osztrák, német, szlovák és olasz; utóbbiban pedig szlovén, osztrák, cseh, román, bosznia-hercegovinai, horvát és német partnerei lennének Békéscsabának, és a megyeszékhely az előzetes jelzések alapján sokat profitálhatna az együttműködésekből. A városi közgyűlés ülésén Nagy Ferenc alpolgármester és Szente Béla önkormányzati képviselő is kiemelte: úttörő, innovatív projektekről van szó, amelyeknek nagy sikerük lehet.

