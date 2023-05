Év elején tette közzé a középiskolások számára induló mentorprogrammal kapcsolatos felhívását a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kaposvári Rippl-Rónai Művészeti Intézete. Fotográfus szakon négy diákot választottak ki országos szinten, közülük hárman a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium tanulói – ismertette a diákokat felkészítő Imre György. Hozzáfűzte: a fiatalok a pályázat során motivációs levelet írtak, valamint egy húsz képből álló portfóliót állítottak össze, és ezek alapján döntöttek arról az adott szak tanárai, hogy kik kerülhetnek be a mentorprogramba.

Fejlődésükben nagy segítség a program

A fiatalok elmondták, hogy a további fejlődésükben jelent nagy segítséget a mentorprogram. Időközönként a saját mentorukkal közösen – aki Dorina esetében Károly Sándor Áron, Annánál Gyenis Tibor, Martin esetében pedig Benkő Sándor – átnézik az elmúlt időszak termését, beszélgetnek a képekről, az elismert szakemberek pedig javaslatokat adnak arra vonatkozóan, hogy min érdemes változtatni, javítani. Emellett közös programokon vesznek részt, jártak Kaposváron, illetve Budapesten nem hétköznapi, exkluzív tárlatvezetésen a magyar fotográfusok házának nevezett Mai Manó Házban, az ügyvezető igazgató, Baki Péter irányításával.

Komoly témák különleges feldolgozása

Dorina elmondta: azt szereti a fotózásban, hogy komoly témák különleges feldolgozására ad lehetőséget, ilyen témának mondta a bántalmazást vagy éppen a hátrányos helyzetű emberek életét. Anna az olyan fényképeket szereti, amelyekkel képes megmutatni a saját szemszögét is, nem csak azt, amire az adott témában egyértelműen gondolni szokás. Példaként hozta fel, hogy amikor karácsonyi fényeket kellett fotózni, ő nem izzókban, égőkben gondolkodott: egy modellt angyalnak öltöztetett, és különleges fényekkel megvilágítva kattintotta le. Martin úgy fogalmazott, hogy a fotózásban érzi otthon magát, szereti a fotózást és szerinte az is viszont szereti őt. Leginkább a szociofotók érdeklik, illetve az, amikor szakrális témákat lehet feldolgozni.

A fiatalok további fejlődésében nagy segítség a program

Fotó: BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium

Belelátnak az egyetemi életbe is

Az, hogy mit jelent számára a mentorprogram, Molnár Dorina elmondta: fontos számára, hogy megismerkedhet az adott szakon tanuló fiatalokkal, hogy beleláthat az egyetemi életbe is. Emellett segítség abban is, hogy felkészülhessen az egyetemi felvételire is. A sarkadi lány hosszabb távra tervez a fotózással: saját műteremben gondolkodik, vonzza a kreatív portréfotózás, illetve szeretne külföldre is eljutni fotósként.

Horváth Anna számára ugyancsak az az izgalmas a mentorprogramban, hogy megnézhet egyetemi órákat, az pedig, hogy átbeszélhetik a képeit, segítséget jelent a további fejlődésében. A békéscsabai lány szintén szeretne a továbbiakban is foglalkozni a fotózással, egyetemre menni, ugyanakkor érdekli a marketing világa is.

Somogyi Martin szintén azt hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy személyesen beszélhet egy elismert szakemberrel, mint fotós a fotóssal, ember az emberrel, és hogy személyre szabott tanácsokat kaphat tőle. A csabacsűdi fiatalember ugyancsak fotósként képzeli el a jövőjét, szeretne egy remek közösség tagja lenni, és mint mondta, ha el is megy egy időre a térségből, később visszatérne, hogy visszaadhassa azt, amit itt kapott.

Másik látásmódot adnak a diákoknak

Imre György a Rippl Art Mentor művészeti mentorprogram kapcsán azt emelte ki: annál jobb, minél több szakembertől tanulhatnak a diákok, hiszen így nemcsak egy, hanem több látásmóddal is találkozhatnak, megismerkedhetnek. Hangsúlyozta: a programban olyan mentorok, elismert szakemberek foglalkoznak a tanulókkal, akik egyébként középiskolásokat nem tanítanak. Kiemelte azt is, hogy a projekt a fiatalok önállóvá válását ugyancsak segíti, hiszen például saját maguknak kell eljutniuk időközönként Kaposvárra vagy a fővárosba.