A zenekar 2017 óta viszi színpadra világszerte a magyar újzenei produkcióikat, a Xenorigint most a franciaországi turné előtt mutatták be Békéscsabán. A duó több szinten is kötődik Békéscsabához. Itt vették fel nemzetközi szinten terjesztett albumjaikat, Szives Márton pedig a békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium tanáraként dolgozik.

A műsorban Bartók Béla Este a székelyeknél és Román népi táncok, Markus Stockhausen Five Pieces, Peter Koeszeghy BOT, Márkos Albert Canzoni senza parole és Molnár Viktor Origin műve szerepelt.