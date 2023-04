Metszik a rózsákat, virágokat ültetnek

Orosházán is megtelnek a parkok, a köztéri padokon sokan pihengetnek, sokan sétálnak, egyre többen az ebédidőt a szabadban töltik, napfürdőznek, élvezik a tavaszias időjárást, miközben azt is értékelik, hogy a természet egyre szebb arcát mutatja: rügyeznek a fák, a bokrok, virágoznak a korai növények. A belvárosban reggeltől dolgoznak a városüzemeltetési zrt. munkatársai. A város több pontján végzik a tavaszi felkészítést: a Huba utcai elválasztósávban dolgoztak a napokban. De az elszáradt leveleket is összegyűjtik, metszenek, kapálnak, az örökzöldek környezetét rendezik, tisztítják az ágyásokat. A posta környékén is dolgoztak a minap, az Ady Endre utcában pedig a rózsákat metszették. A katolikus templom mellett és a Rákóczi út zöldterületein megkezdték a fűvágást. A kiemelt ágyások előkészítése is hamarosan elkezdődik, a fagyosszentek után egynyári növénypalántákkal ültetik majd be.