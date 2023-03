– A tavalyi évhez hasonlóan idén is meghirdettük az általános iskola valamennyi évfolyamának a víz világnapjához kapcsolódó rajzpályázatunkat, a téma ebben az évben Vízipók birodalma: a tó és a tópart lakói címet kapta.

32 pályamű érkezett, szabadon választható technikával készíthették el a rajzokat a gyermekek, így készült színes ceruzával, zsírkrétával, de vízfestékkel festett rajz is – nyilatkozta az ötletgazda, Dohorné Nagy Nóra.

A pályázók között ebben az évben a csókakői (Fejér vármegye) általános iskola diákja is megjelentek, küldtek be rajzokat a helyi, Balsaráti Vitus János Általános iskola tanulói mellett.

A zsűri a szomszéd település, Battonya közművelődési szakemberei voltak: Balázsné Szabó Erzsébet, Ancsin Alex és Balázs Panna. Feladatuk nem volt egyszerű, évfolyamonként csak egy rajzot választhattak ki, így szólt a felhívás.

Minden pályázó emléklapot és egy kis édességet kapott ajándékba.