A víz világnapját harminc évvel ezelőtt tartották meg először világszerte – mondta el köszöntőjében Lúczi Gergely, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese. Mint kiemelte, a jubileumi esemény jelmondatává a Változtass most! szókapcsolatot választották.

– Mindenki tisztában van azzal, hogy környezetünk érdekében változásokra van szükség, amit most kell meglépnünk – hangsúlyozta a szakember, aki kitért arra, hogy a klímaváltozás, az emberiség számának gyarapodásával és a technikai fejlődéssel párhuzamosan egyre gyakrabban kell szembenézni időjárási szélsőségekkel. A vezérigazgató-helyettes szólt arról, hogy a víz az egyetlen olyan elem, amely mindhárom halmazállapotban előfordul a Földön, de az emberiség mintegy ötöde, több mint 1,5 milliárd ember nem jut egészséges ivóvízhez.

– Nekünk természetes, hogy egészséges ivóvíz folyik a csapból, de ebben nagyon sok munka és energia van – fogalmazott. – Afrikában ugyanakkor vannak olyan helyek, ahol naponta átlagosan két órát töltenek a nők azzal, hogy vizet szerezzenek. Minden embernek van felelőssége a természet és a víz megóvásában, vigyázni, takarékosodni kell vele.

Az érdeklődőket, elsősorban az óvodásokat és iskokásokat számos érdekesség várta a gyulai programon. A Bodoki Baráti kör tagjainak standjánál a klímaváltozás állt fókuszban, sok érdekes dolgot tudhattak meg a gyerekek arról, hogy mit jelent az üvegházhatás, melyek a globális felmelegedés okai, hatásai, milyen veszélyek leselkedhetnek ránk ezáltal. Játékos formában ismerhették meg azokat az állatokat, melyeket a klímaváltozás veszélyeztet, és a kialakított játszótéren erdőtüzet olthattak. A beporzókat ugyancsak megismerhették a jelenlévők, ahogy azt is megtudhatták, hogy miként vigyázhatunk rájuk. Ugyancsak középpontba került, hogy miként óvhatjuk vizeink minőségét, ahogy a megújuló energiák hasznosítására is felhívták a figyelmet, és az is kiderült, hogyan lehet megmérni a víz sebességét a Körösökön.