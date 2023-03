A járási elődöntők a minap kezdődtek Békésen, ahol Zalai Mihály elnök nyitotta meg a rendezvényt.

– Engem mind a mai napig meglep, hogy mennyi értéket rejt szűkebb hazánk, Békés vármegye. Büszke vagyok ennek a vidéknek a szépségére, a vizeinkre, a kastélyainkra, a kunhalmainkra, a határainkon innen és túl is ismert fesztiváljainkra, a sportolási lehetőségeinkre, mindarra, ami Békést a mi vármegyénkké teszi. Kívánom, hogy a mai fiatalok is minél többen ismerjék meg ezeket az értékeket, és bízom benne, hogy mindehhez a vetélkedő is hozzájárul – fogalmazott Zalai Mihály.

A járási megmérettetések márciusban zajlanak, mindegyik vetélkedő nagyjából másfél óráig tart. A versenyen résztvevő csapatok emléklapot kapnak, a győztesek pedig tárgyjutalomban részesülnek. A feladatsorok többek közt a lexikális tudást, a kreativitást és a csapatmunkát mérik.

A járási versenyek után a vármegyei döntő április 4-én lesz Békéscsabán, a Vasutas művelődési ház földszinti nagytermében, az általános iskolásoknak délelőtt, a középiskolásoknak délután. Az első helyezettek társasjátékot és értékes hungarikum ajándékcsomagot kapnak, továbbá részt vehetnek az országos döntőben. A második és harmadik helyezettek szintén ajándékcsomagot kapnak, amelyek vármegyei értékeket és hungarikumokat tartalmaznak.