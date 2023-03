Volt közöttük egy első alkalommal érkező is. Önzetlenségük, segítségük példás. Ahogy az is szívet melengető, kedves gesztus volt, amikor adománnyal érkezett a Méhészeti Alapítvány (Vargáné Csizmadia Ella és lánya Lőrinc Ella). Ajándékkosaruk tartalmát véradó eseményre ajánlották fel a véradáson részt vevőknek még februárban (azóta az is méltó gazdájára talált).

A következő héten egy alkalommal tartanak véradást az Orosházi Véradó Állomáson: március 23-án, csütörtökön 8 órától 12 óráig.