Dr. Kovács József országgyűlési képviselő köszöntőjében ismertette, az eseményt méltó helyszínen tartották, és nagyon sok kiváló ember, kiváló sportoló volt jelen a rendezvényen. Kiemelten fontosnak nevezte, hogy Az év sportolóiról egy szakmai grémium és a közönség egyaránt dönthet.

– A sport nagyon fontos része az életünknek – tette hozzá. – Magyarországot nem véletlenül nevezik sportnemzetnek, a sport az egyik olyan terület, amelyen keresztül a világ megismer minket.

Az országgyűlési képviselő beszédében idézte Hemingway gondolatát, amely szerint „A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.” Dr. Kovács József kitért arra, hogy az év emberei jelöltek között idén is remek egyéniségeket ismerhettek meg az érdeklődők.

Dr. Takács Árpád, vármegyénk főispánja kiemelte, az elismerésben részesült emberek, legyenek közéleti szereplők, szakmájukban kiválóan teljesítő személyiségek vagy sportemberek, mindennapi hősök.

– A kimagasló teljesítmény kimagasló elkötelezettségből, elszántságból és akaratból származik – hangsúlyozta. – Minden nagyszerű teljesítmény egy álommal kezdődik, és az álmok a valóság hangjai. Akik elismerésben részesültek kedden, azok elszánt, megszállott emberek, sikerkovácsok. Mint mondta, a díjkiosztó gálák látszólag a pompáról és a rivaldafényről szólnak, de ha a sikerek mögé nézünk, látjuk, hogy mennyi lemondás, mennyi akarat, mennyi erő és mennyi emberfeletti küzdelem van az eredmények mögött.

– Bajnokok a sportolók és bajnokok azok a személyiségek, akik a közösségért tesznek, amelyben élnek. Ez a legnagyobb teljesítmény – fogalmazott.

Pocsaji Richárd, a Békés Megyei Hírlap és a Beol.hu hírportál főszerkesztője elmondta, Az év sportolója díjat negyvenhatodik alkalommal adtuk át. Az elismerést először 1978-ban nyújtották át, akkor közel 4700 szavazatot adtak le a lap olvasói. Később változott a megmérettetés szervezése, és azóta egy szakmai zsűri, illetve az olvasók is döntenek. Idén a közönségszavazás során csaknem 10 ezren voksoltak, ami azt is mutatja, hogy Békésben nagyon sokan érdeklődnek a sport iránt, sokaknak számítanak a kiváló eredmények, amelyekről mind a Békés Megyei Hírlapban, mind a Beol.hu hírportálon mindig örömmel számolunk be.

Az év embere szavazással kapcsolatban Pocsaji Richárd kifejtette, szerkesztőségünk fontosnak tartja, hogy a mindennapokban, illetve a hét embere rovatban bemutassuk azokat a személyiséget, akik a saját területükön sokat tesznek saját településük, illetve a vármegye élhetőbbé tételéért, a mindennapokért. Az év emberét olvasóink immáron tizenhatodik alkalommal választották meg az előző esztendőben a hét emberei rovatban bemutatott személyiségek közül. A voksolás rangját jól mutatja, hogy közel 20 ezer szavazat érkezett a megmérettetésre.

A Beol.hu olvasóinak döntése alapján az év embere Macskinné Pór Erzsébet, a szeghalmi és hat környékbeli mazsorett együttes művészeti vezetője, második lett Ladnyik Anita, az Országos Mentőszolgálat békéscsabai irányítócsoportjának vezetője, harmadik Nyerges Attila szarvasi utánpótlás kajak-kenu edző.

Az eseményen Gyula város különdíját a gyulai gasztronómia népszerűsítéséért Fabulya Attila okleveles pálinkabíráló, sommelier, valamint a gyulai utánpótlás-nevelésben végzett munkájáért Kertes István, a Gyulasport Nonprofit Kft. ügyvezetője vehette át dr. Görgényi Ernőtől.

A rendezvény zárásaként Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatója mondott pohárköszöntő beszédet.

A fogadóteret, csemegetárat és látványkonyhát is magába fogadó Stefánia-szárny a legújabb közösségi tér Gyulán, bálterme pedig egyedülálló az Alföldön, az ugyanis az egyetlen műemlék-kastélyban lévő bálterem e tájegységen. A Stefánia-szárnyban a 19. századi enteriőr 21. századi gépészettel, hang- és fénytechnikával párosul.

A barokk kastély környezete, a csodálatos park, az elegáns berendezés különleges élményt ad a rendezvényen résztvevő vendégeknek. A helyszín konferenciák, családi rendezvények, lakodalmak, céges rendezvények, bálak, iskolai évfolyam-találkozók, baráti összejövetelek, tréningek megrendezésére egyaránt alkalmas. A Stefánia-szárny csemegetárában megismerhetők a tájjellegű ételek és gasztronómiai különlegességek, a kapcsolódó látványkonyhában pedig egy különleges korhű konyha várja a látogatókat.