Dr. Takács Árpád főispán kifejtette, az új kihívásoknak és időszaknak új válaszokat is kell adni, és olyan intézménnyel lehet ezt jól megtenni, amely önmaga is fejlődik, van jövőképe, céljai. A MATE pedig ezen az úton halad. Hozzátette, Békés vármegye hálás azokért a fejlesztésekért, amiket az elmúlt években itt megvalósítottak. Visszaemlékezett, ugyan néhány éve még sokan temették a szarvasi agrárképzést, azt azonban sikerült feléleszteni, ráadásul fejlődő pályára állítani. Ez a terület pedig kifejezetten fontos a térségnek, hiszen több mint 400 ezer hektár termőföldünk van. Emellett működik nálunk egy jó infrastruktúrával rendelkező hatóság, a kormányhivatal, amely már régóta együtt működik az egyetemmel, hiszen kollégáik végeztek el képzéseket, ezentúl közösen tartottak konferenciákat. A hivatal továbbá egyfajta összekötő kapocs is, mivel az egyetemen kívül együttműködik a falugazdász hálózattal, és gyakorlatilag mindenkivel. Náluk van ugyanis többek között az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály, a növényvédelem, a talajvédelem, a vadgazdálkodás, a vadászati hatósági rész, illetve az élelmiszerbiztonság és egészségügy is.

Dr. Gyuricza Csaba és dr. Takács Árpád írta alá a megállapodást

Végül a fent említett válaszokra visszatérve elmondta, az egyik legfontosabb részükről, hogy fejleszteni kell az öntözést, mert ahol öntöznek, ott víz van, ahol víz van, ott pedig élet sarjad. A drónokról szólva elmondta, azokat számos területen használják napjainkban, de az ő számukra azért fontosak, mert a jövő sikeres agráriumát a drónok nagymértékben tudják pozitív irányban befolyásolni. Legyen szó akár növényvédelemről, adatgyűjtésről vagy területellenőrzésről.