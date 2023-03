Ahogy arról korábban beszámoltunk, február 24-25 között rendezték meg az V. Debreceni Tetováló Expót, ahol a hagyományokhoz híven a békéscsabai JoAn Tattoo & Piercing csapata is elindult. Ezúttal viszont nem csak versenyezni mentek, hanem a szervezőkkel együttműködve egy Guinness-rekordot is szerettek volna felállítani.

Több mint száz tetováló mérettette meg magát a versenyen, akik mind hozzájárultak a békéscsabai tetoválók céljának eléréséhez is.

Deli József tulajdonos elmondta, nagyon kellemes meglepetés volt számukra a két nap, minden résztvevő nagyon rugalmas és segítőkész volt a rekordkísérlettel kapcsolatban, amiért nagyon hálásak.

– Azt gondoltam, hogy ez az egész kicsit mindenkinek nyűg lesz, hiszen zajlott egy verseny, ahol mindenkinek bizonyítania kellett, ráadásul nagyon feszített munkatempóban. Aggódtunk, hogy zokon veszik, hogy 20 percre kivesszük őket a versenyből a rekordkísérlet miatt, viszont igazságos volt a dolog, hiszen mindenkire szükségünk volt hozzá.

A versenyzők hozzáállása nagyon meglepő volt, hiszen ahelyett, hogy nyűg lett volna számukra mindenki nagyon örült, hogy részt vehetett benne. Ezt az egyébként is szűk közösséget még jobban összekovácsolta a verseny – fogalmazott Deli József.

A rekordkísérlet sikerült, sőt, túl is szárnyalták az elképzeléseiket. A cél az volt, hogy két nap alatt 100 tetoválás kerüljön egy emberre az összes versenyző részvételével. Ehelyett viszont 108 kis koponyafejet varrtak fel a bátor vállalkozó, Sándor combjára. A magyar rekord megszületése után a szervezők tovább mentek, és az alany engedélyével a rendezvény öt sztárvendége is "szignózta" a férfi lábát szintén egy-egy koponyafejjel. Böjte Réka énekesnő, a Kerozin frontembere, Axel, Bruti, a humorista, Tabaka József salakmotoros és Kővári Piros, a Lányok Ott Hátul című heavy metal blog írója próbálhatta ki élőben a tetoválás művészetét. Az „áldozat”, Sándor maga is tetováló, így végül az egyik kis tetoválást saját magára varrta fel.

Puskás Zoltán, Pataki Angi és Pribelszki Tomi a díjakkal.

Deli József elmondta, a rekordkísérletet közjegyző hitelesítette, aki végig ott volt velük a helyszínen és mindent feljegyzett.

A rekordkísérlettől függetlenül persze indult a csapat három tetoválója a versenyen is, ahonnan két nap alatt hat díjat hoztak el. Az első nap 3 kategóriában indulva sikerült elhozni a Best of Color 1. helyet egy színes tetoválással, a Best of Black and white 2. helyet egy fekete-fehér tetoválással illetve a Best of Small 2. helyet egy kisebb tetoválással. Ezen felül egyik tetoválójuk készítette el a nap legjobb tetkóját, így megkapta a Best of Day 1. helyezését. A második napon csak két kategóriában indultak, de szintén fantasztikus eredményeket sikerült elérniük: a Best of Color 2. helyezését és a Best of Small 1. helyezését kaparintották meg a csabai alkotók.



