Február 25-26-án rendezik meg a Debreceni Tetováló Expót. A békéscsabai JoAn Tattoo & Piercing csapata már nem először vesz részt a megmérettetésen, idén azonban a szervezőkkel karöltve Guinness-rekordot is szeretnének felállítani.

Deli József tulajdonos elárulta, öt évvel ezelőtt volt az első debreceni tetováló fesztivál, amin ők is részt vettek. Mint mondta, nagyon jó volt a hangulat és a társaság is. A verseny alatt összebarátkoztak a főszervezőkkel és a fesztivál szerves részévé váltak, több díjat is elhoztak a megmérettetésről. A tavalyi versenyen már akkora volt az érdeklődés és olyan sok volt a tetováló, hogy nemzetközivé vált, így már közel százan szálltak versenybe.

– Tavaly kezdtünk el gondolkodni rajta a szervezőkkel, hogy milyen extra dologgal lehetne még bővíteni a rendezvényt. Van egy kedves vendégünk, aki elég bevállalós és elég jól bírja a tetoválást. Arra gondoltam, találjunk ki valami olyat, ami azelőtt még nem volt a világon – fogalmazott Deli József.

– Idén több mint száz tetováló lesz az expón, egész Európából. Így jött az ötlet, hogy két nap alatt egy embernek legyen száz tetoválása. A rendezők azonnal az ötlet mellé álltak és a helyszínül szolgáló pláza vezetősége is támogat minket.

A tetoválóművész a napokban varrt fel 112 hatszöget a bátor jelentkező combjának hátsó felére, ezekbe az üres helyekbe kell majd a résztvevőknek dolgozniuk. Egy embernek körülbelül nyolc perce lesz a munkára, így fogják váltani egymást napi nyolc órában, két napig. Deli József elmondta, a gyakorlatban egyszerre ketten fognak tetoválni egy időben, hogy kiküszöböljék az esetleges időbeli csúszásokat, szüneteket. Hozzátette, alapvetően a száz tetoválás elérése a cél, de még jobban örülnek, ha ezt sikerül túlszárnyalni.