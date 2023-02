Víziójukkal, jövőképükkel kapcsolatban elmondta, ha a jövőbe tekintenek, lelki szemeik előtt megjelenik egy kibővített Airbus-gyár, amelyet egy jelenleginél nagyobb iparterületen beszállítók, partnerek sokasága vesz körül újabb és újabb üzemek formájában.

– Az első partner, a felületkezeléssel foglalkozó STU Kft. hamarosan meg is kezdi termelő tevékenységét, újabb jól fizető munkahelyeket biztosítva a gyulai és környékbeli szakembereknek – számolt be egy fontos fejleményről.



A húsipar is szép jövő előtt állhat

Dr. Görgényi Ernő kitért arra, hogy az Airbusnak köszönhetően Gyula felkerült a világgazdaság térképére is, de a húsipar jövőjében is van okuk bizakodni.

– A Gyulahús Kft. tavaly is Érték és Minőség díjat nyert, ezúttal a gyulai májas egyadagos kiszerelésével. Árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot. A gyulai húsiparban a családi vállalkozások is ígéretesen fejlődnek. A Házi-Hús Kft. tulajdonosa, Harald Schuster Gyulára költöztette húsfeldolgozó csarnokát. A Vereshús Gyulai Kolbász- és Húsmanufaktúra pedig a Hicu-telepi úton alakított ki új húsfeldolgozó üzemet – sorolta.

A további fejlesztésekről kifejtette, a Tiborc utca komplex, több mint egymilliárd forintos rehabilitációjával szebb, biztonságosabb és zöldebb lakókörnyezetet hoztak létre a gyulai emberek és a városba látogató vendégek számára. Tizennégy helyszínen újítottak fel utat, építettek parkolókat, a tornacsarnoknál körforgalmat alakítottak ki.

A polgármester szólt arról, hogy folytatódott a Gyulai Várfürdő fejlesztése. Tavaly megépült a vízi gyermekparadicsom, amely jóval nagyobb a korábbi gyermekmedencénél, és olyan vizes élményelemeket kínál a pancsoló gyermekeknek, amelyeket Magyarországon máshol nem találni. Hozzátette, a családos turistáknak és a gyulai családoknak épül a gyermekszabadidő-központ az egykori alispáni ház felújítása keretében, uniós támogatás segítségével. Mintegy 725 millió forintos projekt keretében alakították ki a korábbi relégyárban a Gyulakonyha új, 21. századi, korszerű technológiával felszerelt üzemét. Korszerűsítették a Mogyoróssy Könyvtár gyermekkönyvtárát.



Erdőket telepítettek

Folytatódott a város erdőtelepítési programja is, a Kálvária domb mögötti önkormányzati tulajdonú területen – kormányzati támogatással – mintegy 10 hektár, őshonos elegyfajokkal gazdagított tölgyerdőt ültettek, és az egykori szennyvíztelep területén, az eleki út mellett 3,5 hektáron ugyanilyen erdőt telepítettek. Emellett nem hanyagolták el parkfenntartási, virágosítási feladataikat sem. A Virágos Magyarország Országos Környezetszépítő Verseny szakmai zsűrije pedig a rangos Aranyfa-díjjal ismerte el a várost.



Biztatón indult az idei év is

– 2023 is biztatóan indult – emelte ki dr. Görgényi Ernő. A kormány 430 millió forint egyedi támogatást biztosít önkormányzatnak, amit a gáz- és villanyszámlák kiegyenlítésére fordíthatnak. A segítség nélkül a 430 millió forintot máshonnan kellett volna elvenni, több területről nagyon hiányzott volna ez az összeg.

A polgármester elmondta, idén is fontos fejlesztésekre készülnek. Bicikliutat építenek a Nagyváradi úton, elkezdődik a Százéves Cukrászda és a Ladics-ház felújítása és az Airbushoz vezető Rosu utca kiépítése.

– Külterületi útjainkat is nagy léptékben fejleszthetjük, mert erre a célra a kormánytól 284 millió forintot nyertünk – sorolta. – Az év egyik nagy kihívása lesz a Gyulahús Kft. fejlesztési terveinek megvalósítása, s továbbra sem mondunk le a vasútállomás felújításáról.

Az energetikai korszerűsítéseket is tovább folytatják. A Gyulahús nagyméretű napelemes rendszert fejleszt, mint ahogyan a Gyulai Várfürdő is tovább bővíti napelemes kiserőművét. Idén 450 kW csatlakozási teljesítményű napelemes kiserőművet épít ki a meglévő 50 kW teljesítményű napelempark mellé. A IV-es termálkutat újból beüzemelik, a vezetéket felújítják, hőközpontot építenek ki, és fűtésre fogják használni a kút vizét, ennek köszönhetően jövő télen újra működhet az 50 méteres versenyuszoda.