A városvezető elmondta, mindig jelentős mértékben támogatják a sporteseményeket, sportegyesületeket, az Újkígyóson lévő labdarúgó-, kézilabda- és kickbox szakosztályt egyenlő mértékben segítik idén is. Mindemellett nagyszámú civil szervezet is működik a településen, őket – és főként a rendezvényeiket – is támogatják 200-400 ezer forintos összeggel, így több mint 12 millió forintot szánnak erre a feladatra a költségvetésből.

– Természetesen vannak kötelező feladataink is, ezekben nagy mértékben – bár nem teljes egészében – segítséget nyújt az állami támogatás. A saját bevételeinkből pedig az önként vállalt feladatokat látjuk el. Összesen 23 hektár zöldfelületünk van, ami jelentősnek számít, ezeket rendben kell tartani. Továbbá szép köztereink, parkjaink vannak. Terveink között szerepel, hogy egy szebb játszóteret építsünk ki a városban – ismertette Botyánszki Pál.

A polgármester kiemelte, szép számmal vannak pályázataik is. Jelenleg kettő fut: egyrészt egy belvíz elhárítási pályázat, ami januárban kezdődött és júniusban ér véget.

Ez a belvizes területek, elvezető árkok és szikkasztók rendben tartását jelenti, emellett padkanyesés is van a területen 11 kilométer hosszúságban. A másik projekt az újkígyósi ipari területhez kapcsolódik és épületfelújításokat, a villanyhálózat kiépítését, kamerarendszer kiépítését és kapuk létrehozását jelenti. Utóbbi azért fontos, ismertette Botyánszki Pál, mert terveik között szerepel az oda vezető elkerülő út megépítése. Ezt megpályázták, jelenleg az elbírálásra várnak.