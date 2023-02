– Számunkra különösen örömteli, hogy jó néhány új érdeklődő kapcsolódott be a programba. Így a Békéscsabai Kajak-Kenu Pont fiataljaihoz csatlakoztak a szüleik is – fogalmazott Szatmáriné Priskin Anita, aki elmondta, a visszajelzések kedvezőek, mindenki jelezte, hogy lehetőség szerint legközelebb is velük tart majd.