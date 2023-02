A rendezvényen Herczegné Számel Annamária, a központ irodavezetője köszöntötte a jelenlévőket. Örömmel adott hírt arról, hogy újabb három évre kinevezték őket a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosának, így a jövőben is tudnak programokat biztosítani. Hozzátette, a programok bemutatásán túl eseményük másik apropója a civilek napja, amit Magyarországon február 1-jén ünnepelnek.

A civilségről kifejtette, annak legfontosabb feladata a közösségépítés, ami mellett számos önkormányzati feladatot átvállalnak az Egyensúly AE Egyesület tekintetében a szociális területen.

Továbbá hálózatokban képesek dolgozni, és úgy tudnak együttműködni, ahogy lényegében senki más, ami a rugalmasságuknak is köszönhető. Hangsúlyozta, javasolja mindenkinek, hogy mihamarabb csatlakozzon egy egyesülethez, vagy alapítványhoz, mert érdemes megérezni ezen közösségek összetartó erejét.

Végül Herczegné Számel Annamária elárulta, vármegyei civil központként két új utat hoznak be tevékenységükbe idén. Az egyik a civilek életét megismertető középiskolás program, amit tavaly ugyan már elkezdtek, de ebben az évben már 25 helyszínre látogatnak el, illetve egy esszéíró pályázatot is meghirdetnek a tervek szerint az iskolai közösségi szolgálat témakörében. Továbbá szervezés alatt van még egy Civil Falu létrehozása is a pályaválasztási vásárra.

Herczegné Számel Annamária: a civilek legfontosabb feladata a közösségépítés.

Az irodavezető köszöntője után a szervezetek bemutatkozása következett. Idei programjukról elsőként a gyulai Fenntartható Vegyszermentes Ökoszisztémákért Alapítvány elnöke, Illés Olivér számolt be. Őt követte Madarászné Bereczki Zsuzsanna, a mezőberényi Nyeregben Alapítvány telephelyvezetője, majd Juhos Éva, a gyulai Zöld Szívek Köre Természetvédelmi és Közösségfejlesztő Egyesület elnöke szólt.

A következőkben Schriffertné Locskai Henriett ismertette az ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesülete programjait, végül pedig Duray Balázs, a Zöld-14 Egyesület elnöke beszélt tevékenységükről.