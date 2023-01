A grémium elé került előterjesztésben Varga Tamás alpolgármestere azt írta, hogy nagy igény és érdeklődés mutatkozik egy, az értékeket bemutató kiadványra, nemcsak a helyiek, hanem a városba érkezők részéről is. Ezért be is nyújtottak egy pályázatot, hogy megjelentethessenek egy újragondolt kiadványt, de forrást nem nyertek erre a célra.

A bizottság az elmúlt időszakban tartott ülésein négy emléktábla elhelyezését is támogatta. Az Árpád fürdő létesítésének századik évfordulója alkalmából ki is helyezték tavaly a táblát a strandon. A városháza árkádsorán január 9-én avatnak táblát annak apropóján, hogy száz éve született Schéner Mihály Kossuth-díjas művész, Békéscsaba díszpolgára.

Emellett a jövőben egy II. Rákóczi Ferenccel kapcsolatos emléktáblát helyeznek ki a Phaedra épületén; továbbá egy, az ukrán kényszeréhínség, a holodomor áldozataira emlékezőt a Szabadság téren.