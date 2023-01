A politikus bejelentette, hogy a 2019-ben elnyert 134 millió forintos útfelújítási beruházás egy 17 millió forintos ráemeléssel befejezéséhez ért.

– Az ipari parkba vezető út a közelben élők mindennapjait is megkönnyíti, hiszen pormentessé vált az 5,5 méter széles, 390 méter hosszú szakasz – fogalmazott Erdős Norbert. Arról is beszélt, hogy az önkormányzat 7,6 millió forint REKI-támogatást nyert 2022 végén, az utolsó körös pályázaton.

Csepreghy Elemér hangsúlyozta, erre az útra harminc évet vártak a kovácsháziak. A tárház, az ipartelep megközelítése most oldódott meg ezzel a korszerű útszakasszal. Negyven tonnás járművek forgalmát volt kénytelen a lakosság elviselni nap mint nap, kevésbé ideális körülmények között évtizedekig.

– Évekkel ezelőtt kezdtünk ennek a projektnek az előkészítésén dolgozni. Nem önkormányzati területről van itt szó. A MÁV vezetőivel történt együttműködésnek is köszönhető a végeredmény, segítettek bennünket. Ez az út mostantól a szomszédos lakott utcákat tehermentesíti.

A tárházon túl is van egy majd 15 hektáros önkormányzati területünk, iparterületté minősítettük, gazdasági övezetbe tartozik, annak a megközelítését is szolgálja ez a sikeres beruházásunk. A Móra utcán lakók is ezt az új utat használják ingatlanjaikhoz. Az út műszaki átadása megtörtént, a hivatalos forgalombahelyezési eljárás folyamatban van – nyilatkozta a polgármester.