Kunágota két lakosa úgy határozott, 2640 darab színes csillagot horgol. Már tavasszal munkához láttak: amikor éppen volt arra idejük, hogy kézimunkázzanak, ha utaztak, ha tévéztek, a horgolótű azonnal a kezükbe került.

– Meglepték a sok szép kis csillaggal a településünket, az itt élőket. Ezzel azt szeretnék erősíteni, jelképezni, hogy mindannyian összetartozunk és ez a közösség éppen ettől olyan színes, hogy mindenki színes egyénisége a községünknek – ezt már Gábor László, a helyi művelődési ház vezetője sorolta, amikor a felvételek elkészültek az adventi dekorációról és két alkotójáról.

A tujasor fényfüzérére is került a csillagokból.

– Kunágota központi parkjában is vannak az ünnepvárás idejére kihelyezett díszek, az ottani faházat a könyvtár két kézműves szakköre díszítette fel. Itt, a művelődési házunk előtti tujasorra kerültek ki a csillagocskák, felfűzve a fényfűzérre, amit szintén adományként kaptunk. Csillagok kerültek a karácsonyfánkra is – mutatta büszkén a kunágotai díszítést Gábor László.

A két asszony március óta szorgoskodott. A község lakosai is megmozdultak, idén először ugyanis az adventi ablakok akcióra, felhívásra is sokan jelentkeztek. Lehet térkép segítségével keresgélni az egyre több ingatlan ablakában megjelenő dekorációkat. A település intézményei is csatlakoztak e nagyszerű kezdeményezéshez.