A Békéscsabai Angyaloknak a békéscsabai Páduai Szent Antal-társszékesegyház udvarán felállított asztalairól a minap bő egy óra alatt elfogyott az általuk és cukrászok által készített több ezer sütemény. Ennek köszönhetően csaknem 680 ezer forint adomány kerülhetett a beteg kislány szüleihez anyagi segítségként.

A Strong Body Békéscsaba összes edzője és sportolója is összefogott Fanni gyógyulásáért. A Fitt-N Taekbo Team csapata és a város néhány ismert és közkedvelt focistája, köztük a 25-szörös magyar válogatott Mracskó Mihály is részt vett a jótékony kezdeményezésben.

– Hihetetlen energiák, óriási összefogás és végtelen szeretet jellemezte a jótékonysági mocorgást, aminek teljes bevételét, 264 ezer forintot, adományként Fannika szüleinek ajánlottuk fel – hangsúlyozta Skumáthné Harmati Nikolett, az egyik főszervező – Sportbált is rendeztünk, a tombolából befolyt összeg szintén a családhoz jutott el. Segítő szándékunk tiszta volt és önzetlen, de úgy érzem, mi is nagyon sokat kaptunk ettől az estétől. Ez a pici lány összehozott sok csodálatos embert, egyesítette a szeretetenergiánkat, és kaptunk tőle egy olyan varázslatosan szép estét, amire szerintem sokáig emlékezni fogunk. Mindannyiunk nevében kívánok ennek az édes, hős kislánynak gyógyulást, és hosszú, boldog életet.

Fotó: Előre NKSE

Paláncz György, a Békéscsabai Előre NKSE elnöke Facebook-oldalán számolt be arról, hogy árverést hirdettek meg, ennek során egy Előre NKSE, illetve egy Győri Audi ETO KC játékosai által dedikált mezre lehet licitálni, Fannika gyógyulását anyagilag segítve. Ezen kezdeményezéshez csatlakozott az OTP Bank Pick Szeged is, akik szintén felajánlottak egy dedikált mezt. Ezt szintén egy Előre NKSE mezzel együtt bocsátották árverésre. Mindkét licit elkezdődött, 50 ezer forintról indultak, és az árveréseket december 21-én, 12 órakor zárják le. A részletek a www.elorenkse.hu honlapon és a Facebook-oldalukon is megtalálhatók. Paláncz György elmondta, úgy gondolta, hogy a nemes ügy mellé az Előre NKSE-nek is oda kell állnia, amiben maximálisan támogatta a klubvezetés és a csapat is.

Megtörtént a Fannika általános iskolája által kezdeményezett kupakgyűjtés első tételének átvevőhelyre szállítása. Sok gyűjtőhelyről vittek be kupakokat, és az 5500 kg műanyag kupakot a Bora Kft. szállította az átvevőhelyre felajánlásként, ingyenesen. Fannika családja köszönetét fejezte ki az együttérzésért és a felajánlott adományokért.