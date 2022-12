Az érintett kilencvenhét fiatal az eseményen a Beszélő házak – épített értékeink című kötetet, illetve egy ajándékcsomagot vehetett át a civil szervezet jóvoltából.

Az ötlet kiinduló pontját éppen az említett könyv jelentette, hiszen a kötet 208 színes oldalon a város különleges épületeit, épített örökségét, épített értékeit mutatja be. Bíró György pedagógus, a városvédő egyesület egyik alapítója a Békési Újságban 1994-től kezdődően 2003-ig írta a Beszélő házak – épített értékeink című rovatban az épületbemutatásokat. 2011-ben újraindították a sorozatot, sok új, időközben fellelt épületleírással gazdagítva a gyűjteményt. A cikksorozat írását a szerző 2017-ben fejezte be. Mivel a rovat nagyon népszerű volt az olvasók körében, Szegfű Katalin, az újság főszerkesztője kezdeményezte az önálló kötet elkészítését, amely összesen 229 fotót, közte elsősorban Gazsó János felvételeit, illetve 35 archív felvételt is tartalmaz.